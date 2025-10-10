Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Alžyras užsitikrino kelialapį į pasaulio futbolo čempionatą

2025-10-10 12:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-10 12:29

Alžyras tapo ketvirtąja Afrikos šalimi, iškovojusia kelialapį į 2026 m. pasaulio futbolo čempionatą, o visos keturios kol kas patekusios komandos yra iš Šiaurės Afrikos.

Alžyro rinktinė | Scanpix nuotr.

Alžyras tapo ketvirtąja Afrikos šalimi, iškovojusia kelialapį į 2026 m. pasaulio futbolo čempionatą, o visos keturios kol kas patekusios komandos yra iš Šiaurės Afrikos.

0

Ketvirtadienį Alžyro rinktinė 3:0 nugalėjo Somalį, taip užsitikrindama pirmąją vietą G grupėje ir sugrįžimą į pasaulio pirmenybes po 12 metų pertraukos – paskutinį kartą ši šalis čempionate dalyvavo 2014-aisiais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Alžyras prisijungė prie savo kaimynių – Maroko, Tuniso ir Mohamedo Salah vedamo Egipto, jau užsitikrinusių vietą išplėstame, 48 komandų čempionate, vyksiančiame Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje ir Meksikoje.

Tai bus jau penktasis Alžyro pasirodymas pasaulio čempionate, tačiau iš grupės šalis buvo iškopusi tik vieną kartą – 2014-aisiais, kai aštuntfinalyje nusileido būsimai čempionei Vokietijai.

Iš viso į turnyrą tiesiogiai pateks devynios Afrikos rinktinės, o likusios keturios antrosios vietos laimėtojos lapkritį žais atkrintamąsias dėl paskutinės vietos tarpžemyniniame atrankos etape.

Pasaulio taurės burtų traukimas vyks gruodžio 5 d. Vašingtone.

Nors šis mačas oficialiai buvo laikomas Somalio namų rungtynėmis, jis vyko Miloudo Hadefi olimpiniame komplekse Orane (Alžyras). Sirgaliai išvydo tikrą šou, kurį surengė komandos kapitonas Riyadas Mahrezas, buvęs „Manchester City“ žaidėjas, dabar atstovaujantis Saudo Arabijos klubui „Al Ahli“.

34-erių futbolininkas rezultatyviai asistavo Mohamedui Amourai 6-ąją ir 58-ąją minutėmis, o tarp šių epizodų pats pelnė įspūdingą įvartį į vartų kampą 19-ąją minutę.

Tuo metu Uganda išliko antroje grupės vietoje. Po pergalės 1:0 prieš Botsvaną, ji keturiais taškais atsilieka nuo Alžyro. Ugandos rinktinė dabar trimis taškais lenkia Mozambiką, kuris namuose 1:2 pralaimėjo Gvinėjai.

Paskutiniajame ture Uganda vyks į Alžyrą, o Mozambikas susitiks su Somaliu.

 

