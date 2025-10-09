Į reklaminę lentą galva rėžęsis futbolininkas gali likti paralyžiuotas

Nelaimė įvyko „Guangxi Pingguo“ ekipos rungtynėse, kur 31 metų futbolininkas iš Togo buvo stumtelėtas varžovo ir galva atsitrenkė į LED reklaminę lentą. Klubo išplatintoje žinutėje buvo aiškiai pasakyta, jog šio epizodo kaina buvo labai didelė. „Asamoah patyrė kelis kaklo lūžius ir stiprų nervų pažeidimą, jam diagnozuota grėsmė „aukšto lygio paraplegijai“, kas reiškia judėjimo praradimą apatinėje kūno dalyje.“
Futbolininkui nedelsiant atlikta operacija, šiuo metu jo būklė stabili, tačiau tikrąją situaciją medikai galės pateikti tik po papildomų tyrimų.
Afrikietis didžiąją karjeros dalį praleido Belgijoje, o Kinijoje žaidžia tik nuo praėjusio sezono. Nacionalinėje rinktinėje jis sužaidė šešerias rungtynes.
Togolese footballer Samuel Asamoah of Guangxi Pingguo fractured his cervical vertebrae and risks paralysis after a bodycheck sent him crashing into an LED screen during a Chinese League One match against Chongqing Tonglianglong, his club reports.— All Sportz 🏀⚽ (@Allsportztv) October 9, 2025
