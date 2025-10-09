Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Į reklaminę lentą galva rėžęsis futbolininkas gali likti paralyžiuotas

2025-10-09 14:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-09 14:06

Samuelis Asamoah patyrė itin sunkią traumą Kinijos futbolo lygos rungtynėse, kai po susidūrimo su reklamine lenta susilaužė kaklą. Gydytojai ir klubo vadovai pripažįsta, kad šis atsitikimas gali palikti futbolininką paralyžiuotą.

Samuelis Asamoah | „Stop“ kadras

Samuelis Asamoah | „Stop" kadras

0

Nelaimė įvyko „Guangxi Pingguo“ ekipos rungtynėse, kur 31 metų futbolininkas iš Togo buvo stumtelėtas varžovo ir galva atsitrenkė į LED reklaminę lentą. Klubo išplatintoje žinutėje buvo aiškiai pasakyta, jog šio epizodo kaina buvo labai didelė. „Asamoah patyrė kelis kaklo lūžius ir stiprų nervų pažeidimą, jam diagnozuota grėsmė „aukšto lygio paraplegijai“, kas reiškia judėjimo praradimą apatinėje kūno dalyje.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Futbolininkui nedelsiant atlikta operacija, šiuo metu jo būklė stabili, tačiau tikrąją situaciją medikai galės pateikti tik po papildomų tyrimų.

Afrikietis didžiąją karjeros dalį praleido Belgijoje, o Kinijoje žaidžia tik nuo praėjusio sezono. Nacionalinėje rinktinėje jis sužaidė šešerias rungtynes.

