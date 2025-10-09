Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Salah pelnė du įvarčius, o Egiptas užsitikrino vietą pasaulio futbolo čempionate

2025-10-09 10:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-09 10:17

Egipto rinktinė pasaulio futbolo čempionato atrankos A grupės rungtynėse 3:0 sutriuškino Džibučio futbolininkus ir užsitikrino kelialapį į pagrindinį turnyrą.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Ibrahimas Adelis rungtynių pradžioje tiksliu smūgiu išvedė Egipto rinktinę į priekį 1:0. Mohamedas Salah du kartus iš eilės nuginklavo vartininką ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.

0

Ibrahimas Adelis rungtynių pradžioje tiksliu smūgiu išvedė Egipto rinktinę į priekį 1:0. Mohamedas Salah du kartus iš eilės nuginklavo vartininką ir rezultatas tapo triuškinamas 3:0.

Ši pergalė reiškia, jog Egiptas finišuos grupės pirmoje vietoje, nepaisant to, jog dar liko sužaisti vieną turą.

M. Salah ir Egiptas dalyvavo 2018 m. pasaulio futbolo čempionate. Visgi puolėjas jautė Čempionų lygos finale prieš Madrido „Real“ patirtos peties traumos pasekmes. Tuomet egiptiečiai pralaimėjo visus tris grupės susitikimus prieš Rusiją, Urugvajų ir Saudo Arabiją.

