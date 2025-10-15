Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Butvilo ir Gea akistata ATP „Challenger“ turnyre Italijoje perkelta dėl lietaus

2025-10-15 18:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-15 18:32

Italijoje vykstančio ATP „Challenger" serijos „Olbia Challenger" vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje trečiadienį 21-erių Edas Butvilas (ATP-300) turėjo susitikti su 6 pergalių seriją turinčiu 20-mečiu prancūzu Arthuru Gea (ATP-254). Deja, dėl lietaus šis mačas trečiadienį taip ir neįvyko.

Edas Butvilas prieš Patricką Agbo-Panzo | Sauliaus Čirbos nuotr.

Italijoje vykstančio ATP „Challenger“ serijos „Olbia Challenger“ vyrų teniso turnyro aštuntfinalyje trečiadienį 21-erių Edas Butvilas (ATP-300) turėjo susitikti su 6 pergalių seriją turinčiu 20-mečiu prancūzu Arthuru Gea (ATP-254). Deja, dėl lietaus šis mačas trečiadienį taip ir neįvyko.

0

Iš pradžių skelbta, kad dvikova prasidės 14 val. Lietuvos laiku, vėliau ji buvo nukelta į 18 val., dar vėliau – į 19.30 val. Visgi, oro sąlygos nepagerėjo ir visi vienetų mačai trečiadienį buvo atšaukti, o dvejetų susitikimai perkelti į uždarų patalpų kortus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Butvilas ir A. Gea žaisti turėtų ketvirtadienį. Mačo pradžia planuojama 11.10 val.

Šie tenisininkai anksčiau 3 kartus susitiko jaunių turnyruose. 2021 m. E. Butvilas su A. Gea pasidalino po pergalę, o 2022 m. „Australian Open“ jaunių turnyre lietuvis 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:2) išplėšė dramatišką pergalę prieš prancūzą. Australijoje, kaip ir Italijoje, žaidžiama ant kietos dangos.

Šiemet Ispanijoje A. Gea ATP „Challenger“ turnyre ant grunto 5:7, 3:6 pralaimėjo Viliui Gaubui.

A. Gea 2023 m. buvo 8-oji pasaulio jaunių raketė. Tais pačiais metais jis pasiekė Vimbldono jaunių dvejetų finalą ir „US Open“ jaunių vienetų pusfinalį.

Prancūzas ATP reitinge nebuvo pakilęs aukščiau 247-os vietos ir dar neturi ATP „Challenger“ vienetų titulų. Tiesa, ITF vyrų ture jis jau laimėjo 9 vienetų turnyrus – visus ant kietos dangos.

Vien šiame sezone A. Gea pateko į 6 ITF turnyrų finalus ir laimėjo 4 iš jų. Į Italiją jis kaip tik ir atvyko po triumfo ITF turnyre Tunise.

E. Butvilui pergalė užtikrintų 16 ATP vienetų reitingo taškų ir 5235 eurus, o ketvirtfinalyje jo lauktų antroji turnyro raketė čekas Vitas Kopriva (ATP-94) arba buvusi 63-ioji pasaulio raketė prancūzas Luca van Assche (ATP-238). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 8 ATP vienetų reitingo taškus bei 3055 eurus.

Lietuviui per paskutines sezono savaites reikia bent kelių gerų pasirodymų, jei jis nori patekti į „Australian Open“ kvalifikaciją.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Italijoje prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.

