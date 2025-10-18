Burtai Breste: Berankio varžovas – rusas, Butvilas susitiks su antro tūkstantuko žaidėju

21-erių Edo Butvilo (ATP-300) pirmajame rate susitiks su vardinį kvietimą gavusiu 28-erių prancūzu Arthuru Bonnaud (ATP-1167). Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
A. Bonnaud per karjerą nėra pasiekęs nieko ypatingo. ATP reitinge prancūzas nėra pakilęs aukščiau 963-ios vietos ir nėra laimėjęs vieno profesionalų turnyro. Šiemet A. Bonnaud tik viename ITF turnyre sugebėjo pasiekti ketvirtfinalį.
Po pustrečio mėnesio pertraukos į ATP „Challenger“ turą grįš traumą išsigydęs 35-erių Ričardas Berankis (ATP-413). Jam teks žaisti prieš „neutralų rusą“ Aleksejų Vatutiną (ATP-356).
Lietuvis anksčiau 2 kartus sutiko rusą ir abu sykius jį nugalėjo, nors tie mačai vyko ant R. Berankiui neparankaus grunto. Tuo tarpu Breste žaidžiama ant kietos dangos.
A. Vatutinas kadaise buvo 136-oji pasaulio raketė, o 2017 m. jis tapo ATP „Challenger“ turnyro Lenkijoje nugalėtoju. Šiemet rusas dar nelaimėjo nė vieno turnyro, nors Lenkijoje du kartus nukeliavo iki pusfinalio.
E. Butvilo lemiamame – antrame – kvalifikacijos rate lauktų portugalas Jaime Faria (ATP-128) arba prancūzas Constantinas Bittounas Kouzmine (ATP-633), o R. Berankio – prancūzas Arthuras Bouquier (ATP-228) arba kitas korto šeimininkas Leo Raquillet (ATP-759).
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Breste prizų fondą sudaro 145,25 tūkst. eurų.
