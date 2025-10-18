Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Burtai Breste: Berankio varžovas – rusas, Butvilas susitiks su antro tūkstantuko žaidėju

2025-10-18 21:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 21:21

Breste (Prancūzija) šeštadienį ištraukti ATP „Challenger“ serijos „Brest Open“ vyrų teniso turnyro kvalifikacijos burtai.

Ričardo Berankio apdovanojimas | Sauliaus Čirbos nuotr.

Breste (Prancūzija) šeštadienį ištraukti ATP „Challenger“ serijos „Brest Open“ vyrų teniso turnyro kvalifikacijos burtai.

REKLAMA
0

21-erių Edo Butvilo (ATP-300) pirmajame rate susitiks su vardinį kvietimą gavusiu 28-erių prancūzu Arthuru Bonnaud (ATP-1167). Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.

A. Bonnaud per karjerą nėra pasiekęs nieko ypatingo. ATP reitinge prancūzas nėra pakilęs aukščiau 963-ios vietos ir nėra laimėjęs vieno profesionalų turnyro. Šiemet A. Bonnaud tik viename ITF turnyre sugebėjo pasiekti ketvirtfinalį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po pustrečio mėnesio pertraukos į ATP „Challenger“ turą grįš traumą išsigydęs 35-erių Ričardas Berankis (ATP-413). Jam teks žaisti prieš „neutralų rusą“ Aleksejų Vatutiną (ATP-356).

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvis anksčiau 2 kartus sutiko rusą ir abu sykius jį nugalėjo, nors tie mačai vyko ant R. Berankiui neparankaus grunto. Tuo tarpu Breste žaidžiama ant kietos dangos.

REKLAMA

A. Vatutinas kadaise buvo 136-oji pasaulio raketė, o 2017 m. jis tapo ATP „Challenger“ turnyro Lenkijoje nugalėtoju. Šiemet rusas dar nelaimėjo nė vieno turnyro, nors Lenkijoje du kartus nukeliavo iki pusfinalio.

E. Butvilo lemiamame – antrame – kvalifikacijos rate lauktų portugalas Jaime Faria (ATP-128) arba prancūzas Constantinas Bittounas Kouzmine (ATP-633), o R. Berankio – prancūzas Arthuras Bouquier (ATP-228) arba kitas korto šeimininkas Leo Raquillet (ATP-759).

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Breste prizų fondą sudaro 145,25 tūkst. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų