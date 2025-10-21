NBA sezoną pasitinka keturi lietuviai: prognozės, iššūkiai ir lūkesčiai

2021–2022 m. sezone NBA klubų sudėtyse buvo penki lietuviai – Domantas Sabonis, Jonas Valančiūnas, Ignas Brazdeikis, Deividas Sirvydis ir Arnoldas Kulboka, bet tik du Lietuvos bokštai buvo stabilūs rotacijos žaidėjai. Šiemet prie jų matysime Matą Buzelį ir debiutuosiantį Kasparą Jakučionį, tad Lietuvos vardas NBA arenose skambės gerokai dažniau.
Pastarasis kartas, kuomet keturi lietuviai stabiliai žaidė NBA rungtynėse, buvo 2016–2017 m. sezone, kai lygoje debiutavo D.Sabonis ir Mindaugas Kuzminskas bei savo vardą jau turėjo Jonas Valančiūnas su Donatu Motiejūnu.
NBA klubų sudėtyse galėjo būti ir penktas lietuvis, Augustas Marčiulionis, tačiau sezono išvakarėse Los Andželo „Lakers“ jį atleido. Kas ten žino, galbūt vilnietis išliks NBA aplinkoje ir sezone taip pat gaus galimybę pasirodyti ryškiausioje scenoje.
NBA sezono starto proga tinklalapis Krepsinis.net apžvelgia visų keturių NBA lietuvių situacijas savo klubuose ir prognozuoja, kokių sezonų galime tikėtis.
Jonas Valančiūnas
Vasarą užsisukusi J.Valančiūno kontrakto saga buvo viena dramatiškiausių ne tik Lietuvos krepšinio istorijoje, bet ir išskirtinė per pastaruosius metus NBA. Visgi galiausiai viskas baigėsi pagal planą – JV nutūpė Denverio „Nuggets“, kuri jį tarpsezoniu išsimainė iš Sakramento „Kings“.
Visgi dideli signalai praneša, kad galime stebėti paskutinį Lietuvos krepšinio legendos sezoną už Atlanto. Vasarą pats uteniškis tryško noru nusimesti galiojantį NBA kontraktą ir keltis į Atėnų „Panathinaikos“, bet galiausiai turėjo gerbti turimą sutartį. Visgi tai bus paskutinis garantuotas kontrakto sezonas, po kurio pačiam lietuviui bus gerokai daugiau apsisprendimo laisvės.
Niekam nekyla klausimų, kad 33-ejų centras vis dar gali žaisti NBA ir būti naudingas, o vien ką pasako „Nuggets“ užsispyrimas išlaikyti JV ir numatyti jam svarbų vaidmenį kovoje link žiedų.
Būtent NBA žiedas yra vienintelis dalykas dar pristabdantis J.Valančiūną nuo grįžimo į Europą, o dabar jis atsidūrė geriausioje situacijoje kovoje dėl titulo. Reikiamus ėjimus atlikusi ir į rotacijos gylį investavusi „Nuggets“ yra tarp trijų pagrindinių pretendenčių laimėti NBA.
14-tą sezoną NBA pasitinkantis veteranas pernai sezoną užbaigė D.Sabonio pašonėje, kur pirmą kartą karjeroje pratinosi prie tikro atsarginio vaidmens. Šiemet jis bus dar ryškesnis – reikės leisti atsipūsti Nikola Jokičiui, kuris jau turbūt visą penkmetį yra geriausias lygos žaidėjas.
Būtent pastarųjų metų „Nuggets“ problema – ryškus žaidimo nusileidimas, kai serbas ilsisi ant suolo. JV užduotis bus šią prarają sumažinti ir pataupyti N.Jokičių atkrintamosioms. Pernai jis reguliariajame sezone žaidė ilgiausiai karjeroje – beveik po 37 minutes.
„Nuggets“ vyr. treneris Davidas Adelmanas prisistatymo spaudos konferencijoje pametėjo mintį, kad galbūt kartais šiuos bokštus ir kartu pamatysime aikštėje, bet į tai koncentruotis nereikėtų – jei taip ir nutiktų, tai būtų labai epizodinis momentas.
Visgi N.Jokičius turėtų būti laimingas, gavęs tokį partnerį. Jo žaidimo minutės tikrai galės būti apkirptos reguliariajame sezone ir būtų galima spėti, kad lietuvis turės 15-18 minučių vidurkį, priklausomai, kiek N.Jokičius negalės žaisti dėl sveikatos problemų. Pernai reguliariajame sezone jis praleido 12 mačų.
Toks minučių vidurkis JV turėtų leisti išnaudoti produktyviai ir dar ne faktas, kad nutrūktų jo dviženklio taškų vidurkio serija sezone – uteniškis tik pirmajame NBA savo sezone neturėjo dviženklio taškų vidurkio. Visgi, jei reikėtų pateikti prognozę, tai 8,5 taško ir 6 atkovotų kamuolių vidurkiai skambėtų logiškai.
O 211 cm ūgio bokštui tikrai ne skaičiai dabar rūpi labiausiai. 10,4 mln. JAV dolerių per sezoną uždirbsiantis J.Valančiūnas sutiktų su bet kuo, jei birželio pabaigoje galiausiai iškovotų NBA žiedą. Tada Europa lauktų jo išskėstomis rankomis.
Domantas Sabonis
Šiuo metu ryškiausias Lietuvos žaidėjas NBA ir ilgiausiai „Kings“ žaidžiantis krepšininkas iš dabartinės komandos. Skamba kaip naujas projektas, turint omenyje, kad D.Sabonis į Kalifornijos komandą persikėlė tik 2022 m.
Vis dėlto „Kings“ ilgalaikių planų neturi ir jų filosofija – laimėti dabar. Būtent nuo to, kaip laimėti seksis „Kings“, gali priklausyti D.Sabonio likimas klube. Neatmeskime, kad egzistuoja mainų variantas dar sezono eigoje.
„Kings“ per pastaruosius 19 sezonų tik sykį pateko į NBA atkrintamąsias, o D.Saboniui jau vasarą klausimų kėlė klubo kryptis. Nors „Kings“ ir mato savo ateitį su D.Saboniu, jų ėjimai vargiai gali įtikinti patį lietuvį.
Savo pike esantis 29-erių centras yra specifinis aukštaūgis, prie kurio reikia kurti atskirą sistemą bei apstatyti žaidėjais, kurie gerai juda be kamuolio ir pataiko iš toli. Dennisas Schroderis, Russellas Westbrookas, Zachas LaVine'as, DeMaras DeRozanas... Na, švelniai tariant, neskamba kaip D.Sabonio komanda.
Ant popieriaus dabar „Kings“ atrodo individualiai stiprių žaidėjų kratinys, tačiau sunku įsivaizduoti, ar tai taps panašu į komandą. Puolime gal ir galima iš to spausti pakankamai gerus rodiklius, bet gynyba bus dar kita tema. Dougas Christie turės labai daug darbo.
Nors D.Sabonį pasiruošime pristabdė trauma ir jis praleis sezono startą, jis vis tiek komandoje yra matomas kaip žmogus numeris 1, aplink kurį suksis žaidimas. Jau pernai lietuvis parodė stabilumą atakuodamas iš toli (41,7 proc.), bet metė tik šiek tiek daugiau nei du kartus per mačą. Šiemet tikimasi ryškiausio proveržio būtent čia, tad jei centras sugebės išlaikyti procentą aplink 40 ir padvigubinti savo tritaškių skaičių, tai bus didžiulis progreso ženklas.
Ar tokia „Kings“ gali taikytis į NBA atkrintamąsias? Žinant Vakarus, sakyčiau, kad tai bus labai sunki užduotis ir labiau net prognozuočiau juos liekant už įkrintamųjų. Tokia sezono projekcija naują klubo generalinį direktorių Scottą Perry galėtų paskatinti imtis rimtų veiksmų ir čia būtent reikėtų atsisukti pirmiausia į D.Sabonį.
211 cm ūgio bokštas pasitinka savo antrą ketverių metų kontrakto sezoną, per kurį uždirbs 42,3 mln. JAV dolerių. Ir žiūrint į visą „Kings“ sudėtį, tai yra vienintelis rimtas masalas netolimą ateitį planuojantiems klubams atiduoti ateities pirmojo rato šaukimus. Žinoma, aukštaūgio žaidimas skirtingoms sistemoms nėra lankstus, kaip ir jo kontraktas.
Bet lietuviams, norintiems matyti geriausią šiuo metu šalies krepšininką kovojantį dėl rimtų pergalių NBA, šiuo metu mainai skambėtų kaip geriausia naujiena.
Kokios statistikos galime tikėtis „Kings“? 20 taškų, 13 atkovotų kamuolių ir 6 rezultatyvūs perdavimai jau būtų gerai, matant, kad kamuolių valgytojų „Kings“ tik padaugėjo, o didelį dėmesį reikėtų atkreipti ir į lietuvio skaičius prie tritaškio linijos.
Matas Buzelis
Ponios ir ponai, prisisekite saugos diržus! Toks galėtų būti antro M.Buzelio NBA sezono pristatymas. Lietuvis pasiruošęs kilti labai aukštai.
Jau pasiruošime 21-erių puolėjas buvo pagrindinis Čikagos „Bulls“ žmogus, bet sezone tai turėtų išryškėti dar labiau. „Bulls“ atrodo pasiruošusi statyti komandą aplink M.Buzelį ir Joshą Giddey.
Debiutinis NBA sezonas 208 cm ūgio įspūdingų fizinių duomenų atletui buvo banguojantis, bet ir jame jis turėjo savų atkarpų, o po „Visų žvaigždžių“ savaitgalio ir pradėjo žaisti stabiliai. Vasarą, akivaizdu, M.Buzelis laiko veltui neleido ir antrąjį sezoną pasitinka ne tik su dar didesniu pasitikėjimu, bet ir sutvirtėjęs bei pagerinęs tiek žaidimo skaitymą, tiek ir gynybą. Dalykai, kurie buvo augimo skausmai pernai.
Šiemet Billy Donovano sistemoje M.Buzelį matysime jau ne tik stovintį aikštės krašte ir laukiantį kamuolio, bet ir žymiai daugiau žaidžiantį su juo bei užsiimantį kūryba. Kad jis tam pasiruošęs rodė tiek jo demonstruoti įgūdžiai prieš NBA, tiek ir pasiruošimas, kur jis buvo rezultatyviausias „Bulls“ žaidėjas (vid. 17,6 tšk.).
„Bulls“ išgyvena pereinamąjį laikotarpį, kai siekia atsijauninti komandą, tad sezono metu būtų galima tikėtis pagaliau išmainyto Nikola Vučevičiaus, o tai suteiktų dar daugiau M.Buzeliui prisilietimo prie kamuolio. Negana to, net ir persitvarkanti „Bulls“ traumų išalintoje Rytų konferencijoje gali pretenduoti į įkrintamąsias, kas galėtų pakelti 5,5 mln. JAV dolerių šiemet uždirbsiančio M.Buzelio akcijas pokalbiuose dėl labiausiai patobulėjusio žaidėjo.
Pats M.Buzelis ne tik akcentuoja savo įtaką puolime, bet ir nori tapti solidžiu gynybos žaidėju. Jo dydis ir profilis tikrai leistų tapti rimtu žaidėju gynyboje, nors iki šiol tai nėra įvardijama kaip stiprioji pusė, bet vien su savo judėjimu ir ilgiu jo blokų vidurkiai galėtų suktis aplink 2 per mačą, jei tik pavyks pakelti žaidimo skaitymą.
Spėčiau, kad „Bulls“ Rytuose galiausiai liks už įkrintamųjų ribos, bet tai taps M.Buzelio prisistatymo kaip ateities klubo veido sezonas. Jis nuo 19 minučių vidurkio turėtų pasikelti bent iki 28, o statistikos eilutė potencialiai gali siekti 16 taškų, 5 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus ir 2 blokus. Tai būtų skaičiai, kurie tikrai Čikagoje gimusį lietuvį įtrauktų tarp žaidėjų, padariusių didžiausią progresą.
Debiutantas, kurio vaidmenį Majamio „Heat“ prognozuoti sunkiausia, o ir klausimų – daugiausia.
Gaila, kad pasiruošti startui NBA K.Jakučioniui sutrukdė trauma, nors per savo laiką iki jos lietuvis legendiniam vyr. treneriui Ericui Spoelstrai spėjo palikti gerą įspūdį.
„Heat“ – organizacija, kuri yra tarp geriausiai vertinamų, atsižvelgiant į žaidėjų tobulėjimą. Iš tos pusės, 19-metis įžaidėjas papuolė į tobulą vietą, nors naujokams pirmieji metai čia ne visada būna lengvi – „Heat“ kultūra neleidžia rinktis pralaimėjimų ir ji visais laikais kovoja dėl vietos atkrintamosiose.
Floridos klubas ir vėl bus įkrintamųjų diskusijoje, nors iš rikiuotės yra iškritęs lyderis Tyleris Herro, o spekuliacijų apie Bamo Adebayo mainus netrūksta. K.Jakučionis turės kovoti dėl stabilios vietos rotacijoje, o konkurencijos netrūks. Perimetre žaidžia Davionas Mitchellas, Terry Rozieras, Normanas Powellas, Pelle Larssonas ar tas pats T.Herro.
Bet pozityvių ženklų iš „Heat“ yra – 20-ąjį šaukimą už lietuvį atidavusi organizacija buvo labai laiminga ir tikino netikėjusi, kad tokiu metu yra įmanoma prisikviesti K.Jakučionį, o jau prieš sezono startą NBA klubo vadovai tvirtino, jog tai – didžiausia vagystė.
Ketverių metų 17,7 mln. JAV dolerių vertės kontraktą pasirašęs 196 cm ūgio lietuvis turi savo pozicijai idealų dydį NBA ir nors apžvalgininkai už Atlanto pažymi abejotiną jo gynybą, tai neturėtų tapti problema – Europoje kartais ji buvo net labiau vertinama už žaidėjo puolimą.
NCAA viena pagrindinių K.Jakučionio problemų buvo klaidų skaičius. Jo metimas iš toli taip pat kėlė antakius ir klausimas, ar jis gali būti stabiliu metiku, kas yra labai svarbu sėkmingai integracijai į NBA.
Vilnietis taip pat nėra išskirtinis atletas, bet turi labai aukštą krepšinio IQ ir įžaidėjo geną savyje. Tikrai įžaidėjai yra nykstanti rūšis visame pasaulyje, tad K.Jakučionis tikrai gali tapti unikaliu žaidėju „Heat“.
Kaip jau minėjau, prognozuoti K.Jakučionio vaidmenį „Heat“ debiutiniame sezone yra sunkiausia tarp lietuvių. Svarbiausia, kad jis išvengtų traumų ir išliktų sveikas. O jei reikia aklo spėjimo, manęs nenustebins K.Jakučionio pasistažavimas G lygoje, bet tikiu, kad būdamas sveikas jis gali pretenduoti į 50 mačų per sezoną skaičių ir 12–15 minučių vidurkį. Tai galėtų virsti 6 taškų, 2 atkovotų kamuolių ir 3 rezultatyvių perdavimų vidurkiais. O gal klystu ir Lietuvos didžioji viltis greitai integruosis ir pateks į sezono lygos naujokų komandą.
