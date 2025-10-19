Lietuvos rankininkės Europos čempionato atrankoje Šiauliuose neprilygo Švedijos žvaigždėms

Į visus klausimus buvo atsakyta per pirmąsias 10 rungtynių minučių. Lietuvės per jas nepelnė nė vieno įvarčio, o praleido net 10. Vėliau mūsiškės situaciją kiek stabilizavo, bet intrigos neatkūrė.
Lietuvės įvarčiais pavertė tik 20 iš 50 atliktų metimų, o varžovės – 41 iš 51. Lietuvės gavo 10 baudos min., švedės – 12.
Pagal neoficialų protokolą rezultatyviausia Lietuvos rinktinėje buvo Gabija Pilikauskaitė, bet ir jai trūko tikslumo (6 įvarčiai, 14 metimų). Švedžių gretose išsiskyrė Clara Lerby su 8 įvarčiais.
Abi rinktinės atranką pradėjo skirtingai. Lietuvės pirmajame ture išvykoje 33:42 pralaimėjo Serbijai, o švedės savo arenoje 33:25 nugalėjo ukrainietes.
Švedės pastaraisiais metais yra viena stipriausių pasaulio rinktinių, nors medalių stambiausiose varžybose jos laukia jau 15 metų. Tiek Tokijo, tiek Paryžiaus olimpinėse žaidynėse švedės užėmė 4-ąsias vietas. 4-os jos buvo ir 2023 m. pasaulio čempionate, o 2022 m. ir 2024 m. Europos čempionatuose užėmė 5-ąsias pozicijas.
Švedėms atranka į Europos čempionatą yra geras pasiruošimas startui pasaulio čempionate, kurį ši rinktinė pradės jau lapkričio 27 d.
Lietuvės po vieną kartą per istoriją yra patekusios į pasaulio ir Europos čempionatų finalinius etapus. 1993 m. planetos pirmenybėse lietuvės buvo 13-os, o 1996 m. Europos čempionate užėmė 12-ą vietą.
Į Europos čempionatą pateks pirmos dvi kiekvienos grupės komandos bei keturios iš šešių geriausios trečią vietą užėmusios rinktinės, kurių rezultatas skaičiuosis tik su pirmas dvi vietas užėmusiomis varžovėmis.
Atranka bus pratęsta 2026 m. kovo mėnesį, kai lietuvės sužais dvejas rungtynes su Ukrainos rinktine.
Lietuvės pralaimėjo rezultatu 20:41.
Švedės daugumoje susikrovė rekordinę persvarą (17:37).
Lietuvės užsidirbo 2 pašalinimus paeiliui.
Likus 10 minučių švedės dvigubai lenkia lietuves (17:34).
Po G. Pilikauskaitės ir M. Voskresenskajos įvarčių varžovių rinktinė paprašė pertraukėlės (15:31).
Antrajame kėlinyje vaizdas panašus į pirmojo kėlinio pabaigą. Švedės po truputį vis didina savo pranašumą (12:27).
Prasidėjo antrasis kėlinys.
Po pirmojo kėlinio iš esmės jau viskas aišku (7:21).
Lietuvės liko žaisti mažumoje ir švedės ėmė didinti savo persvarą (6:20).
Lietuvėms pavyko stabilizuoti situaciją. Jau kurį laiką komandas skiria tie patys 10 ar 11 įvarčių (5:15).
V. Damulevičiūtė pelnė įvartį, o švedės po kelių akimirkų atsakė tuo pačiu (3:14).
Pagaliau lietuvės pelnė antrą įvartį - pasižymėjo R. Rakauskienė (2:12).
Lietuvės kiek pagerino žaidimą gynyboje, bet puolime jokio pozityvo nėra (1:12).
11-ą minutę pirmą įvartį Lietuvai pelnė A. Arciševskaja (1:10).
Švedės užsidirbo pašalinimą, bet G. Pilikauskaitė nerealizavo 7 m baudinio (0:9).
Lietuvos rinktinė paprašė dar vienos pertraukėlės (0:9).
Lietuvės daro vieną klaidą po kitos, o švedės pelno lengvus įvarčius greitose atakose (0:8).
Po pertraukėlės vaizdas nepagerėjo (0:7).
Sužaidus 4 min. lietuvės atsilieka jau 0:4. Šeimininkių treneris paprašė minutės pertraukėlės.
Švedės dominuoja nuo pat mačo pradžios - krito 3 greiti įvarčiai į lietuvių vartus (0:3).
Himnai jau sugroti, rungtynės prasidės netrukus.
