TV3 naujienos > Sportas

Lietuvos rankininkės Europos čempionato atrankoje Šiauliuose neprilygo Švedijos žvaigždėms

2025-10-19 17:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 17:27

Lietuvos moterų rankinio rinktinė sekmadienį pratęs kovą dėl vietos 2026 m. Europos čempionate. 5-osios atrankos grupės antrojo turo mače Šiauliuose lietuvės 20:41 (7:21) pralaimėjo prieš Švedijos rinktinę.

Serbių ir lietuvių rungtynės | Organizatorių nuotr.

Lietuvos moterų rankinio rinktinė sekmadienį pratęs kovą dėl vietos 2026 m. Europos čempionate. 5-osios atrankos grupės antrojo turo mače Šiauliuose lietuvės 20:41 (7:21) pralaimėjo prieš Švedijos rinktinę.

0

Į visus klausimus buvo atsakyta per pirmąsias 10 rungtynių minučių. Lietuvės per jas nepelnė nė vieno įvarčio, o praleido net 10. Vėliau mūsiškės situaciją kiek stabilizavo, bet intrigos neatkūrė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvės įvarčiais pavertė tik 20 iš 50 atliktų metimų, o varžovės – 41 iš 51. Lietuvės gavo 10 baudos min., švedės – 12.

Pagal neoficialų protokolą rezultatyviausia Lietuvos rinktinėje buvo Gabija Pilikauskaitė, bet ir jai trūko tikslumo (6 įvarčiai, 14 metimų). Švedžių gretose išsiskyrė Clara Lerby su 8 įvarčiais.

Abi rinktinės atranką pradėjo skirtingai. Lietuvės pirmajame ture išvykoje 33:42 pralaimėjo Serbijai, o švedės savo arenoje 33:25 nugalėjo ukrainietes.

Švedės pastaraisiais metais yra viena stipriausių pasaulio rinktinių, nors medalių stambiausiose varžybose jos laukia jau 15 metų. Tiek Tokijo, tiek Paryžiaus olimpinėse žaidynėse švedės užėmė 4-ąsias vietas. 4-os jos buvo ir 2023 m. pasaulio čempionate, o 2022 m. ir 2024 m. Europos čempionatuose užėmė 5-ąsias pozicijas.

Švedėms atranka į Europos čempionatą yra geras pasiruošimas startui pasaulio čempionate, kurį ši rinktinė pradės jau lapkričio 27 d.

Lietuvės po vieną kartą per istoriją yra patekusios į pasaulio ir Europos čempionatų finalinius etapus. 1993 m. planetos pirmenybėse lietuvės buvo 13-os, o 1996 m. Europos čempionate užėmė 12-ą vietą.

Į Europos čempionatą pateks pirmos dvi kiekvienos grupės komandos bei keturios iš šešių geriausios trečią vietą užėmusios rinktinės, kurių rezultatas skaičiuosis tik su pirmas dvi vietas užėmusiomis varžovėmis.

Atranka bus pratęsta 2026 m. kovo mėnesį, kai lietuvės sužais dvejas rungtynes su Ukrainos rinktine.

Lietuva - Švedija
Atnaujinta 17:28

Lietuvės pralaimėjo rezultatu 20:41.

Atnaujinta 17:22

Švedės daugumoje susikrovė rekordinę persvarą (17:37).

Atnaujinta 17:20

Lietuvės užsidirbo 2 pašalinimus paeiliui.

Atnaujinta 17:16

Likus 10 minučių švedės dvigubai lenkia lietuves (17:34).

Atnaujinta 17:09

Po G. Pilikauskaitės ir M. Voskresenskajos įvarčių varžovių rinktinė paprašė pertraukėlės (15:31).

Atnaujinta 17:04

Antrajame kėlinyje vaizdas panašus į pirmojo kėlinio pabaigą. Švedės po truputį vis didina savo pranašumą (12:27).

Atnaujinta 16:51

Prasidėjo antrasis kėlinys.

Atnaujinta 16:37

Po pirmojo kėlinio iš esmės jau viskas aišku (7:21).

Atnaujinta 16:34

Lietuvės liko žaisti mažumoje ir švedės ėmė didinti savo persvarą (6:20).

Atnaujinta 16:29

Lietuvėms pavyko stabilizuoti situaciją. Jau kurį laiką komandas skiria tie patys 10 ar 11 įvarčių (5:15).

Atnaujinta 16:22

V. Damulevičiūtė pelnė įvartį, o švedės po kelių akimirkų atsakė tuo pačiu (3:14).

Atnaujinta 16:20

Pagaliau lietuvės pelnė antrą įvartį - pasižymėjo R. Rakauskienė (2:12).

Atnaujinta 16:19

Lietuvės kiek pagerino žaidimą gynyboje, bet puolime jokio pozityvo nėra (1:12).

Atnaujinta 16:14

11-ą minutę pirmą įvartį Lietuvai pelnė A. Arciševskaja (1:10).

Atnaujinta 16:14

Švedės užsidirbo pašalinimą, bet G. Pilikauskaitė nerealizavo 7 m baudinio (0:9).

Atnaujinta 16:12

Lietuvos rinktinė paprašė dar vienos pertraukėlės (0:9).

Atnaujinta 16:10

Lietuvės daro vieną klaidą po kitos, o švedės pelno lengvus įvarčius greitose atakose (0:8).

Atnaujinta 16:10

Po pertraukėlės vaizdas nepagerėjo (0:7).

Atnaujinta 16:05

Sužaidus 4 min. lietuvės atsilieka jau 0:4. Šeimininkių treneris paprašė minutės pertraukėlės.

Atnaujinta 16:05

Švedės dominuoja nuo pat mačo pradžios - krito 3 greiti įvarčiai į lietuvių vartus (0:3).

Atnaujinta 15:59

Himnai jau sugroti, rungtynės prasidės netrukus.

