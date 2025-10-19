„Šviesa“ pateko į Europos rankinio taurės turnyro trečią etapą

Pagal reitingą nuo antro etapo kovas Europos taurės turnyre pradėjusi „Šviesa“ pranoko ne vieną sezoną stipriausiame Europos klubų turnyre – EHF Čempionų lygoje rungtyniavusį Zaporižės „Motor“ klubą.
Atsakomosiose rungtynėse išvykoje, vilniečiai ukrainiečiams pralaimėjo dviem įvarčiais 24:26 (12:12). Tačiau to pakako žengti toliau, nes pirmame susitikime „Šviesa“ namuose prieš savaitę susikrovė šešių įvarčių persvarą 31:25.
Atsakomosios rungtynės vyko Slovakijos mieste Michalovcuose, nes dėl karo, Ukrainos klubai tarptautinių rungtynių negali žaisti namuose.
„Šviesa“ puikiai pradėjo rungtynes ir net 9 min. neleidusi varžovams pelnyti įvarčio, pirmavo 4:0. „Motor“ komanda po truputį mažino atsilikimą ir 21 min. pasivijo svečius 9:9. Toliau rungtynės klostėsi tarsi amerikietiški kalneliai.
Antro kėlinio pradžioje ukrainiečiams pavyko perimti iniciatyvą ir pirmą kartą persverti rezultatą 14:13. „Motor“ ekipa nemažino apsukų ir 38 min. pranašumą išaugino iki trijų įvarčių 17:14. „Šviesa“ atsakė ne mažiau galingu spurtu ir 47 min. vėl buvo priekyje 21:19. Į tai „Motor“ ekipa atsakė net penkiais įvarčiais iš eilės ir 55 min. šeimininkai pirmavo jau trimis įvarčiais 24:21.
Šaltakraujiškai rungtynių pabaigą sužaidę „Šviesos“ rankininkai neleido varžovams daugiau įsibėgėti ir gan užtikrintai iškovojo kelialapį į trečią etapą.
„Kaip ir tikėjomės, ukrainiečių „Motoras“ užkūrė mums čia pirtį. Buvo nežmoniškai sunku. Buvo tokie amerikietiški kalneliai – tai mes laimim, tai lūžtam, tai vėl grįžtam. Bet bendras rezultatas yra mūsų naudai“, – pergale prieš garsų klubą džiaugėsi „Šviesos“ kapitonas Šarūnas Ugianskis.
„Sunku ir džiaugtis iš tikrųjų... Pirmą kartą trenerio karjeroje buvo įveiktas šis etapas – šitas užburtas, nelemtas, velniškai sunkus etapas ir velniškai sunkus visiems Lietuvos vyrų rankinio klubams. Pagaliau tą burtą numetėm lauk“, – emocijas po rungtynių sunkiai tramdė „Šviesos“ komandą antrą sezoną treniruojantis Gintaras Cibulskis.
„Šviesos“ komandai Matas Aukštikalnis pelnė 6 įvarčius, Skirmantas Plėta ir Domantas Ivanauskas – po 4, Tadas Rasakevičius – 3, Rapolas Valadka, Šarūnas Ugianskis ir Mykolas Lapiniauskas – po 2, Ernestas Stvolas – 1. „Šviesos“ vartininkai Giedrius Morkūnas atrėmė 10-imt varžovų metimų iš 29-ių (34 proc.), Matas Pranckevičius – 2-u iš 9-ių (22 proc.).
„Motor“ komandai Vitalijus Horovyjus pelnė 7 įvarčius, Jurijus Kubatko – 6, Dmytro Tiutiunikas – 3. Ukrainiečių vartininkas Nazaras Chudinovas atrėmė 13-a metimų iš 37-ių (35 proc.).
„Tai yra nuostabus jausmas, nes favoritas buvo „Motor“ klubas. Bet kaip minėjau, mums juk neužtenka to trečio etapo, mums ir toliau eiti reikia. Vyrai tikrai gali. Šiandien antrame kėlinyje turėjome tokią duobę, iš kurios išsikapstėme. Puikus darbas visos komandos – vartininkų, gynėjų, susikalbėjimas, plano laikymasis. Tas yra svarbiausia, kad laikėmės plano kantriai kantriai kantriai. Ir ačiū Dievui, ačiū Dievui, pagaliau“, – sakė į šešioliktfinalį patekusios „Šviesos“ treneris G. Cibulskis.
Europos taurės turnyro trečio etapo burtai bus traukiami kitą savaitę.
