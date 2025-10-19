„Dragūnas“ po dramatiškos kovos pasitraukė iš Europos taurės turnyro

Prieš savaitę Austrijoje vykusiose pirmose rungtynėse ispano Oscaro Gutierrezo Aguilaro treniruojami klaipėdiečiai pralaimėjo dviem įvarčiais 27:29. Atsakomosiose rungtynėse „Dragūnas“ buvo arti revanšo reikiamu skirtumu, deja, nesėkminga rungtynių pabaiga lėmė pralaimėjimą 29:30 (13:15).
„Sparkasse Schwaz Handball Tirol“ galingai pradėjo susitikimą ir išsiveržė į priekį 5:1. Šeimininkams prireikė nemažai laiko atsigauti po šalto dušo ir gan ilgą laiką reikėjo vytis varžovus. Pirmo kėlinio pabaigoje „Dragūnas“ sumažino atsilikimą iki dviejų įvarčių 13:15, o po pertraukos ir perėmė iniciatyvą.
40 min. „Dragūnui“ pirmą kartą pavyko išsiveržti į priekį 19:18, o 49 min. šeimininkų persvara tapo jau reikiami du įvarčiai 25:23. Dviem įvarčiais 28:26 uostamiesčio komanda pirmavo iki finalinės sirenos dar likus 3 min., tačiau nerealizuota gera proga ir 7 metrų baudinys bei klaida puolime, leido varžovams ne tik išlyginti, bet ir persverti rezultatą. Nors gausiai susirinkusių žiūrovų triukšmingai palaikomi „Dragūno“ rankininkai kovojo iki galo, pasiekti revanšo prieš Austrijos klubą jiems nepavyko.
Rezultatyviausiai „Dragūno“ gretose žaidė Lukas Juškėnas, pelnęs 11 įvarčių, Deividas Virbauskas ir Karolis Stropus įmetė po 5 įvarčius, Tomas Drakšas – 3, Arvydas Bučius – 2, Paulius Čėsna, ukrainietis Danilas Plakhotinas ir serbas Filipas Hrnjakas – po 1. Klaipėdiečių vartininkas moldavas Ionas Saharneanas atrėmė 8-is metimus iš 32-iejų (25 proc.).
Austrijos klubui kroatas Petaras Medičius pelnė 6 įvarčius, Benjaminas Erhardas – 5, Sebastianas Spendieris ir Michaelis Miskovezas – po 4, vokietis Philippas Jochimsenas – 3 Svečių vartininkas Borisas Taničius atrėmė 9-is metimus iš 37-ių (24 proc.).
„Labai intensyviai ruošėmės. Buvome labai gerai išanalizavę varžovus ir jie nieko kažko stebuklingo nepadarė. Žaidė taip, kaip ir tikėjomės. Atrodo lyg ir išpildėm viską, bet gero lygio rungtynėse reikia truputį daugiau, – sakė rezultatyviausiai „Dragūno“ gretose žaidęs L. Juškėnas. – Šiandien buvome nusiteikę laimėti. Jau senokai Europos taurės turnyre ėjome su tokiu įsitikinimu, kad laimėsime. Bet prametėme daug metimų. Vien pirmame kėlinyje nepataikėme vienuolikos tokių metimų, kur ne vartininkas ištraukė, o patys prametėme. Antrame kėlinyje gal pritrūko ir šiek tiek jėgų. Atrodo viską turėjome, bet pritrūko mažų detalių. Buvo vienas malonumas žaisti tokioje atmosferoje, nes buvo labai daug tiek mūsų, tiek austrų sirgalių.“
Šiandien atsakomąsias Europos taurės turnyro antro etapo rungtynes žaidžia ir Vilniaus „Šviesa“. Sostinės komanda 19 val. Lietuvos laiku Slovakijoje susitinka su Zaporižės „Motor“ ekipa. Pirmose rungtynėse „Šviesos“ rankininkai Ukrainos klubą namuose nugalėjo 31:25.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!