Arūnas ir Inga Valinskai įsigijo naują automobilį: štai su kuo nuo šiol važinės

Naujai įsigytas elektromobilis Valinskų šeimoje pakeis jų pirmąjį elektrinį modelį, kurio įsigijimą prieš keturis metus padiktavo ant namo stogo įrengta saulės elektrinė, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Valinskai įsigijo naują automobilį
„Prieš kelerius metus susimontavome saulės elektrinę ant stogo ir nusprendėme, kad elektromobilis neišvengiamai turėtų būti kaip priedas. Kita vertus, galimybės, kurias dabar suteikia elektromobiliai, leidžia visiškai laisvai judėti po Lietuvą. Tai, kad iš savo namų Vilniuje sugebame nuvažiuoti iki namų Nidoje nesustodami rodo, kad dabartinių elektromobilių jau pilnai užtenka“, – mintimis dalinosi A. Valinskas.
Lygindamas per keturis metus įvykusį progresą žinomas vyras sako, kad didžiausi skirtumai jaučiami automobilių komplektacijoje, mat jau ir anksčiau turėtas „Kia e-Niro“ leisdavo įveikti daugelio lietuvių auksiniu standartu laikomą atstumą nuo sostinės iki pajūrio be papildomų sustojimų.
„Pagal tai, kaip viskas tobulėja, galima sakyti, kad daugiausiai pažengusios pirmyn yra automobilių komplektacijos: pavyzdžiui „e-Niro“ turėjo vieną variklį, EV6 – du. Bet pagal pagrindinį parametrą, tai yra, kiek galima nuvažiuoti viena įkrova, tai jau ir su pirmuoju elektromobiliu nuvažiuodavome iki Nidos ir likdavo apie šešiasdešimt kilometrų. Lygiai taip pat ir su dabartiniais – lieka netgi daugiau, – pasakoja A. Valinskas ir sako, kad vykstant į tolimesnes keliones elektromobiliu atsiranda tam tikras planavimas, – Turime savo mėgstamas vietas, restoranus, kur sustoji papietauti ir automobilis pilnai įsikrauna tiek, kad gali važiuoti pirmyn atgal.“
Lygindamas bendrą patirtį važinėjant elektriniais ir benzininiais automobiliais, pašnekovas sako, kad nors kieme stovi žmonai dovanotas „BMW Z4“ kabrioletas, šiemet juo net nebuvo išvažiavę.
„Įprotis važinėti elektromobiliu greitai tampa privalumu. Tarkime ir Nidoje – mes neturime savo stotelės, tik pačią paprasčiausią rozetę, kuri įkrauną automobilį per daugiau nei 60 valandų. Kadangi į Nidą niekas nevažiuoja dienai, tai labai paprasta: atvažiavai, pastatei ir prijungei, o grįžinėji vėl pilna baterija“, – pasakoja A. Valinskas ir pažymi, kad važinėti elektromobiliu taip pat yra ir žymiai pigiau.
Daugiau kilometrų nereikia, bet yra kur tobulėti
Nors važinėjantys elektromobiliais įprastai sutaria, kad tiek, kiek nuvažiuoja modernūs modeliai jau visiškai pakanka kasdieniame naudojime, vis dar galima išgirsti skeptikus, kalbančius apie tai, jog elektromobilis turėtų įveikti bent tūkstantį kilometrų viena įkrova.
Valinskų šeimos autoparką papildęs „KIA EV3“ viena įkrova gali įveikti iki 605 kilometrų ir, pasak Arūno, šio atstumo, ypač Lietuvoje, pakanka: „Mieste važinėjantiems to tikrai pilnai užtenka, o Lietuvoje toliau nelabai yra kur ir važiuoti. Nuo Vilniaus toliausiai yra Nida arba Skuodas – 366 kilometrai. Taip pat, tobulėjant infrastruktūrai ir įkrovimo greičiams, nelabai lieka skirtumo tarp dyzelio ar benzino įsipylimo ar elektros įkrovimo. Tikrai Lietuvoje gali važinėti nesukdamas galvos.“
Tiesa, jau kelis metus elektromobiliu važinėjantis vyras sako, kad didžiausia problema išlieka tai, kad nėra vieningo sprendimo atsiskaitymui skirtingų tiekėjų stotelėse arba galimybės atsiskaityti vietoje, kaip galima tą padaryti įprastose degalinėse.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!