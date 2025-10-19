Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Motiejus Krivas demonstruoja puikią formą ir veda „Wildcats“ į pergalę prieš P.Murausko ir M.Juzėno komandą

2025-10-19 08:29 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-19 08:29

Motiejus Krivas po daugiau nei 10 mėnesių pertraukos sužaidė rungtynes su Arizonos universiteto „Wildcats“ marškinėliais prieš Pauliaus Murausko ir Manto Juzėno atstovaujamą „Saint Mary's Gaels“.

M.Krivas galingai grįžo ant parketo

Motiejus Krivas po daugiau nei 10 mėnesių pertraukos sužaidė rungtynes su Arizonos universiteto „Wildcats“ marškinėliais prieš Pauliaus Murausko ir Manto Juzėno atstovaujamą „Saint Mary's Gaels“.

0

Pasiruošimo Nacionalinės koledžo atletų asociacijos (NCAA) sezonui mače „Wildcats“ namie šventė pergalę – 81:68 (37:30, 44:38).

218 cm ūgio M.Krivas galingai grįžo ant parketo – 11 taškų (4/8 dvit., 0/1 trit., 3/4 baud.), 17 atkovotų kamuolių, 2 blokai, perimtas kamuolys ir 2 rezultatyvūs perdavimai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

P.Murauskas savo komandai per 23 minutes pelnė 12 taškų (4/9 dvit., 0/1 trit., 4/6 baud.), atkovojo 6, prarado 4 kamuolius ir atliko 1 rezultatyvų perdavimą.

Debiutavęs M.Juzėnas per 12 minučių spėjo pramesti vienintelį dvitaškį.

NCAA sezonas startuos lapkričio 4 dieną.

