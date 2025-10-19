Motiejus Krivas demonstruoja puikią formą ir veda „Wildcats“ į pergalę prieš P.Murausko ir M.Juzėno komandą

Pasiruošimo Nacionalinės koledžo atletų asociacijos (NCAA) sezonui mače „Wildcats“ namie šventė pergalę – 81:68 (37:30, 44:38).
218 cm ūgio M.Krivas galingai grįžo ant parketo – 11 taškų (4/8 dvit., 0/1 trit., 3/4 baud.), 17 atkovotų kamuolių, 2 blokai, perimtas kamuolys ir 2 rezultatyvūs perdavimai.
𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘-𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘 for Mo in his return 💪 pic.twitter.com/y4q5QNAESaREKLAMAREKLAMA— Arizona Basketball (@ArizonaMBB) October 19, 2025
P.Murauskas savo komandai per 23 minutes pelnė 12 taškų (4/9 dvit., 0/1 trit., 4/6 baud.), atkovojo 6, prarado 4 kamuolius ir atliko 1 rezultatyvų perdavimą.
Debiutavęs M.Juzėnas per 12 minučių spėjo pramesti vienintelį dvitaškį.
NCAA sezonas startuos lapkričio 4 dieną.
