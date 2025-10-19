Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ stos į lemiamą Kontinentinės taurės akistatą su Rygos „Mogo/RSU“

2025-10-19 08:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 08:27

Po vakarykštės Lietuvos čempionų Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ pergalės IIHF Kontinentinės taurės turnyro rungtynėse prieš Estijos „PSK Narva“ komandą rezultatu 8:5 paaiškėjo, kad sekmadienį mūsiškių laukia grupės turnyro finalas. Varžovai – puikiai pažįstama Rygos „Mogo/RSU“ komanda, kuri taip pat iki šiol žengia nepralaimėjusi.

„Hockey Punks" ir „SA Vikingar Akureyri" rungtynės | Petro Lozdos nuotr.

0

Pažįstamas varžovas

Rygos „Mogo/RSU“ komanda vakar 7:2 nugalėjo Islandijos čempionus „SA Vikingar Akureyri“ ir kartu su vilniečiais po dviejų turnyro dienų pirmauja Kontinentinės taurės A grupėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiandienos turnyro finalo varžovai „Hockey Punks – Mototoja“ ir „Mogo/RSU“ puikiai vieni kitus pažįsta. Praėjusiame OHL Baltijos lygos sezone komandos susitiko čempionato pusfinalyje. Be to komandos Vilniuje kovojo ir prieš savaitę. Dukart Baltijos lygos čempionai rygiečiai šios lygos pirmenybėse tik po atkaklios kovos įrodė savo pranašumą – Latvijos rinktinės kapitonas Kasparas Daugavinšas rungtynių pabaigoje paskutinį rungtynių įvartį pelnė į tuščius sostinės komandos vartus užtvirtindamas „Mogo/RSU“ pergalę 5:2.

Vakar Lietuvos čempionai rungtynes su estais „PSK Narva“ pradėjo užtikrintai ir įgijo trijų įvarčių persvarą, bet vėliau atsipalaidavo ir trečiojo kėlinio pradžioje varžovai rezultatą išlygino – 5:5. Laimei vėliau keletą sėkmingai sužaistų epizodų puolime padėjo vilniečiams dar vieną ir jau paskutinį kartą atsiplėšti rungtynėse – lemiamus du įvarčius pelnė geriausiu komandos žaidėju pripažintas legionierius latvis Ilja Žučkovs ir kartą pasižymėjo kapitonas Rokas Bacevičius.

Šiandien vakare – finalas

„Nors nesame jų nugalėje, bet vienose rungtynėse gali atsitikti bet kas, svarbu, kad būtume pasiruošę tam ir tinkamai nusiteikę psichologiškai. Latvius slėgs įtampa, nes jie turnyro favoritai ir nelaimėti negali. O mums prarasti nėra ko – privalomas pergales iškovojome ir dabar galime pasimėgauti Kontinentinės taurės pogrupio finalo dvikova Vilniuje. Norėtųsi, kad sulauktume daugiau fanų palaikymo – ne kasmet turime galimybę pakovoti dėl patekimo į kitą etapą ir dar žaidžiame namuose, savo arenoje“, sako Vilniaus komandos vadovas Šarūnas Kuliešius.

Kitoje šiandienos dvikovoje dieną kovos kol kas pergalių skonio nepatyrusios Islandijos „SA Vikingar Akureyri“ ir Estijos „PSK Narva“ komandos.

Lygiagrečiai Rumunijos Gheorgheni mieste vykstančiame IIHF Kontinentinės taurės B grupės turnyre šiandien šeimininkai kausis su Ukrainos čempionais „HK Kremenchuk“. Šių rungtynių nugalėtojas taip pat iškovos teisę kautis kitame etape, kuris vyks lapkričio 14-16 dienomis Prancūzijos Angers mieste. Be šeimininkų „Angers Ducs“ komandos, Vilniaus ir Gheorgheni grupių nugalėtojų laukia dar stipriausias Italijos klubas „SG Cortina“.

Šiandienos rungtynių grafikas

14 val. „PSK Narva“ – „SA Vikingar Akureyri“

18 val. „Hockey Punks – Mototoja“ – Rygos „Mogo/RSU“

Bilietus ar turnyro abonementą galima įsigyti www.hockeypunks.lt arba Pramogų arenos kasoje prieš rungtynes. Siekiant išvengti stovėjimo eilėse organizatoriai rekomenduoja atvykti anksčiau.

