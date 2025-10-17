Kontinentinės taurės turnyre Vilniuje „Hockey Punks – Mototoja“ startavo užtikrinta pergale prieš Islandijos čempionus

Vilniečiai pirmose trijų dienų turnyro rungtynėse 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) nugalėjo Islandijos čempionus „Skautafelag Akureyrar“ ledo ritulininkus.
Du įvarčius „Hockey Punks – Mototoja“ ekipai pelnė Nolanas Reganas (18:12 ir 50:10 min.), po kartą pasižymėjo Povilas Verenis (8:04 min.), , Laisvydas Kudrevičius (23:51 min.), Alexas Maunula (38:45 min.) ir Luke‘as Kutkevicius (46:51 min.).
Vienintelį įvartį islandams įmušė Atli Sveinssonas (40:41 min.).
Vilniaus klubas varžovus pagal metimus į vartus pranoko 35:25.
Kitas rungtynes šiame turnyre „Hockey Punks – Mototoja“ žais šeštadienį prieš Estijos čempionus „Narva PSK“, kurie pirmose rungtynėse net 1:13 pralaimėjo Rygos „Mogo/RSU“ komandai.
Turnyrą „Hockey Punks – Mototoja“ užbaigs sekmadienį maču su „Mogo/RSU“ ekipa.
Tik turnyro nugalėtojai pateks į kitą Kontinentinės taurės etapą.
Tai jau trečiasis vilniečių pasirodymas Kontinentinės taurės turnyre. Kartą 2021 m. lietuviai kovojo Vilniuje, o 2022 m. varžybos vyko Stambule. Abu kartus Vilniaus klubas iškovodavo po pergalę ir baigdavo savo pasirodymą pirmame etape.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!