TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

Kontinentinės taurės turnyre Vilniuje „Hockey Punks – Mototoja“ startavo užtikrinta pergale prieš Islandijos čempionus

2025-10-17 23:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-17 23:57

Penktadienį Vilniuje startavo Kontinentinės taurės pirmojo etapo A grupės turnyras, kuriame užtikrintą pergalę iškovojo Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ ekipa.

„Hockey Punks – Mototoja“ | Organizatorių nuotr.

0

Vilniečiai pirmose trijų dienų turnyro rungtynėse 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) nugalėjo Islandijos čempionus „Skautafelag Akureyrar“ ledo ritulininkus.

Du įvarčius „Hockey Punks – Mototoja“ ekipai pelnė Nolanas Reganas (18:12 ir 50:10 min.), po kartą pasižymėjo Povilas Verenis (8:04 min.), , Laisvydas Kudrevičius (23:51 min.), Alexas Maunula (38:45 min.) ir Luke‘as Kutkevicius (46:51 min.).

Vienintelį įvartį islandams įmušė Atli Sveinssonas (40:41 min.).

Vilniaus klubas varžovus pagal metimus į vartus pranoko 35:25.

Kitas rungtynes šiame turnyre „Hockey Punks – Mototoja“ žais šeštadienį prieš Estijos čempionus „Narva PSK“, kurie pirmose rungtynėse net 1:13 pralaimėjo Rygos „Mogo/RSU“ komandai.

Turnyrą „Hockey Punks – Mototoja“ užbaigs sekmadienį maču su „Mogo/RSU“ ekipa.

Tik turnyro nugalėtojai pateks į kitą Kontinentinės taurės etapą.

Tai jau trečiasis vilniečių pasirodymas Kontinentinės taurės turnyre. Kartą 2021 m. lietuviai kovojo Vilniuje, o 2022 m. varžybos vyko Stambule. Abu kartus Vilniaus klubas iškovodavo po pergalę ir baigdavo savo pasirodymą pirmame etape.

