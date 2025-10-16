Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

„Energija“ davė kovą vieniems iš Baltijos čempionato lyderių

2025-10-16 10:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-16 10:32

Baltijos ledo ritulio čempionato rungtynėse Elektrėnų „Energija“ namuose 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) nusileido į lygos čempionų titulą nusitaikiusiai Jelgavos HK „Zemgale/LBTU“ (Latvija) ekipai ir patyrė trečią nesėkmę iš eilės.

„Energija“ | Organizatorių nuotr.

Baltijos ledo ritulio čempionato rungtynėse Elektrėnų „Energija“ namuose 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) nusileido į lygos čempionų titulą nusitaikiusiai Jelgavos HK „Zemgale/LBTU“ (Latvija) ekipai ir patyrė trečią nesėkmę iš eilės.

2

Įvartį Lietuvos ekipai pelnė Aurimas Gaidauskas (55:56, Egidijus Binkulis).

Latviams įvarčius pelnė Atte Rajala (25:33), Gatis Gricinskis (27:25), Daniels Goršanovs (49:18), Tomi Petteri Ansio (57:48).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Charakterį visose rungtynėse demonstruojanti „Energija“ ir šioje dvikovoje nebuvo lengvu grobiu latviams.

„Energija“ ritulį iš tinklo pirmą kartą traukė antrajame kėlinyje du kartus pažeidusi taisykles ir leidusi varžovams išnaudoti dviejų žaidėjų pranašumą aikštėje.

Latviai netrukus rezultatą padvigubino ir saugiai artėjo prie pergalės.

Rungtynių pabaigoje A.Gaidauskas rezultatą sušvelnino iki 1:3, tačiau šeimininkai netrukus praleido ketvirtąjį įvartį.

„Sužaidėm visai neblogai, trūko greičio, buvo keletas klaidų, bet, mano manymu, buvo neblogos varžybos. Prieš tokius varžovus reikia mokintis žaisti“,- po dvikovos sakė „Energijos“ puolėjas Laurynas Miliūnas.

Šeimininkai į varžovų vartų plotą metė 19 kartų, svečiai atliko 36 smūgius.

Kitas rungtynes „Energija“ žais spalio 25 dieną su Rygos HK „Mogo/RSU“.

