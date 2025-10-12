„Energija“ patyrė triuškinančią nesėkmę prieš „Mogo/RSU“

Šiose rungtynėse į „Energijos“ vartus stojo Rokas Salecis, pakeitęs komandos draugą, Lietuvos rinktinės vartų sargą Lauryną Lubį. Pirmajame kėlinyje komandos žaidė apylygiai, itin pavojingų momentų nesukūrė, o pagal metimus į vartų plotą aktyvesni buvo lietuviai, 8 metimai prieš 5.
Antrojo kėlinio pradžioje svečiai padidino rungtynių tempą, tačiau tai atvėrė kelius link vartų ir „Energijai“, kuri irgi kūrė pavojingus momentus prie varžovų vartų.
Rygos klubas savuosius šansus išnaudojo ir per kiek daugiau nei 5 minutes pelnė tris įvarčius.
Trečiojo kėlinio pradžioje svečiai išnaudojo dviejų žaidėjų persvarą ant ledo, netukus idealią progą įvarčiui pasiekti turėjo Egidijus Binkulis. Neįmušę lietuviai jau po kelių sekundžių traukė penktąjį ritulį iš savųjų vartų. Kėlinio pabaigoje latviai gerino asmeninę statistiką, pasiuntę dar du įvarčius į pavargusių varžovų vartus.
Varžovai į „Energijos“ vartų plotą metė 24 kartus, šeimininkai atsakė 22 metimais.
„Rungtynes vertinu dvejopai, kai pirmas kėlinys parodė, kad galime žaisti su bet kuriais varžovais. Į vartus leidome R. Salecį, kadangi komandoje turim tris vartininkus ir juos rotuojam. Mūsų komandai svarbus kiekvienas žaidėjas, o šiandien žaidėm be trijų pagrindinės sudėties žaidėjų“, – po rungtynių sakė „Energijos“ vyriausiasis treneris Arūnas Aleinikovas.
Kitas rungtynes „Energija“ žais spalio 15-ą dieną išvykoje su Jelgavos HK „Zemgale/LBTU“ ekipa.
