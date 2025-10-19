Asmeninį rekordą pagerinęs Tomas Lukminas pasaulio taurės finale iškovojo bronzos medalį

Finale lietuvis distanciją įveikė per 46,23 sek. – tai ne tik naujas jo asmeninis rekordas, bet ir rezultatas, leidęs pasidalyti trečiąją vietą su amerikiečiu Brooksu Curry (46,23 sek.). Tomas finaliniuose plaukimuose buvo jauniausias sportininkas.
Tai – pirmasis Lietuvos sportininko finalas ir medalis šių metų pasaulio taurės varžybose.
Aukso medalį finale iškovojo amerikietis Jackas Alexy, kuris 100 m nuplaukė per 45,84 sek., o sidabro medaliu pasidabino kitas JAV atstovas Chrisas Guiliano (46,11 sek.).
