TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Asmeninį rekordą pagerinęs Tomas Lukminas pasaulio taurės finale iškovojo bronzos medalį

2025-10-19 08:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 08:30

Antrajame pasaulio taurės etape panevėžietis Tomas Lukminas toliau tęsia įspūdingą pasirodymą tarptautinėje arenoje. Po sėkmingo pasirodymo atrankoje, kur užsitikrino vietą 100 m plaukimo laisvuoju stiliumi finale, T. Lukminas lemiamame plaukime dar pagerino savo rezultatą ir iškovojo bronzos medalį.

Tomas Lukminas | Organizatorių nuotr.

0

Finale lietuvis distanciją įveikė per 46,23 sek. – tai ne tik naujas jo asmeninis rekordas, bet ir rezultatas, leidęs pasidalyti trečiąją vietą su amerikiečiu Brooksu Curry (46,23 sek.). Tomas finaliniuose plaukimuose buvo jauniausias sportininkas.

Tai – pirmasis Lietuvos sportininko finalas ir medalis šių metų pasaulio taurės varžybose.

Aukso medalį finale iškovojo amerikietis Jackas Alexy, kuris 100 m nuplaukė per 45,84 sek., o sidabro medaliu pasidabino kitas JAV atstovas Chrisas Guiliano (46,11 sek.).

 

