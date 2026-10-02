Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Podagros skausmai sumažės akimirksniu: ragina atsisakyti 1 produkto

2026-10-02 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Liepa Svirskaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 17:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Staigus ir stiprus sąnarių skausmas daugeliui atrodo laikinas negalavimas, tačiau kartais jis signalizuoja apie kur kas rimtesnę problemą. Specialistai įspėja, kad podagra ne tik sukelia varginančius skausmo priepuolius, bet ir gali būti susijusi su kitais sveikatos sutrikimais, todėl ignoruoti pirmųjų simptomų nereikėtų.

Podagra (nuotr. 123rf.com, fotobankas)
GALERIJA (9)

Staigus ir stiprus sąnarių skausmas daugeliui atrodo laikinas negalavimas, tačiau kartais jis signalizuoja apie kur kas rimtesnę problemą. Specialistai įspėja, kad podagra ne tik sukelia varginančius skausmo priepuolius, bet ir gali būti susijusi su kitais sveikatos sutrikimais, todėl ignoruoti pirmųjų simptomų nereikėtų.

REKLAMA
1

Naujienų portalui tv3.lt apie podagrą sutiko pakomentuoti vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Ieva Sauserytė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ligoninė, medikai, pacientai

Podagra – kas tai?

Ji pasakojo, kad podagra – tai liga, kuri paveikia sąnarius, dažniausiai pasireiškianti ketvirtą ar penktą dešimtį perkopusiems žmonėms.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jos, dažniausiai podagros atsiradimą lemia per didelis šlapimo rūgšties kiekis, kurio inkstai nebespėja natūraliai pašalinti.

REKLAMA

„Šis perteklius kristalizuojasi ir virsta aštriomis nuosėdomis, kurios, besikaupdamos sąnarių ertmėse, sukelia uždegiminį procesą.

Dažniausiai podagros „taikiniu“ tampa didžiojo kojos piršto sąnarys, kuriame diskomfortas jaučiamas bene nuolat“, – sakė ji.

Vis tik, anot specialistės, reikšminga priminti, kad daugiausiai nemalonumų sukelia podagros paūmėjimai, kurių metu jaučiami intensyvaus skausmo priepuoliai.

REKLAMA
REKLAMA

Ji aiškino, kad negydoma podagra gali plisti, dėl to uždegimas gali pradėti veikti kitus sąnarius, pavyzdžiui, kulkšnis, kelius, alkūnes arba riešus.

Podagros simptomai

Pasidomėjus, kokiais simptomais pasižymi podagros ligos pradžia, I. Sauserytė nurodė, kad pažeisto sąnario vietoje oda neretai parausta ir patinsta.

Vėliau iš uždegimo židinio ima plisti juntamas karštis, kartais aplink pažeistą sąnarį susiformuoja bumbeliai, tampa sunku laisvai judinti alkūnę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Neretai organizmas į uždegimą reaguoja sistemiškai, tad podagrą turintis asmuo gali justi bendrą silpnumą, nuovargį ar net pradėti karščiuoti.

Atpažinti podagrą dažniausiai padeda pasireiškiantys skausmo priepuoliai, kurie stipriai paveikia kasdienį komfortą“, – teigė ji.

Pasak vaistininkės, neretai tokių skausmo priepuolių metu diskomfortą gali sukelti net pats švelniausias prisilietimas.

Dėl to I. Sauserytė paragino pajutus bet kokį neaiškios kilmės sąnarių skausmą kreiptis pagalbos į gydytojus.

„Su specialistais svarbu pasikonsultuoti ir tais atvejais, kai tampa sunku judinti pažeistą sąnarį, juntamas stiprus skausmas, karščiuojama“, – tikino ji.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų