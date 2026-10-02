Podagros skausmai sumažės akimirksniu: ragina atsisakyti 1 produkto

Naujienų portalui tv3.lt apie podagrą sutiko pakomentuoti vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Ieva Sauserytė.
Podagra – kas tai?
Ji pasakojo, kad podagra – tai liga, kuri paveikia sąnarius, dažniausiai pasireiškianti ketvirtą ar penktą dešimtį perkopusiems žmonėms.
Pasak jos, dažniausiai podagros atsiradimą lemia per didelis šlapimo rūgšties kiekis, kurio inkstai nebespėja natūraliai pašalinti.
„Šis perteklius kristalizuojasi ir virsta aštriomis nuosėdomis, kurios, besikaupdamos sąnarių ertmėse, sukelia uždegiminį procesą.
Dažniausiai podagros „taikiniu“ tampa didžiojo kojos piršto sąnarys, kuriame diskomfortas jaučiamas bene nuolat“, – sakė ji.
Vis tik, anot specialistės, reikšminga priminti, kad daugiausiai nemalonumų sukelia podagros paūmėjimai, kurių metu jaučiami intensyvaus skausmo priepuoliai.
Ji aiškino, kad negydoma podagra gali plisti, dėl to uždegimas gali pradėti veikti kitus sąnarius, pavyzdžiui, kulkšnis, kelius, alkūnes arba riešus.
Podagros simptomai
Pasidomėjus, kokiais simptomais pasižymi podagros ligos pradžia, I. Sauserytė nurodė, kad pažeisto sąnario vietoje oda neretai parausta ir patinsta.
Vėliau iš uždegimo židinio ima plisti juntamas karštis, kartais aplink pažeistą sąnarį susiformuoja bumbeliai, tampa sunku laisvai judinti alkūnę.
„Neretai organizmas į uždegimą reaguoja sistemiškai, tad podagrą turintis asmuo gali justi bendrą silpnumą, nuovargį ar net pradėti karščiuoti.
Atpažinti podagrą dažniausiai padeda pasireiškiantys skausmo priepuoliai, kurie stipriai paveikia kasdienį komfortą“, – teigė ji.
Pasak vaistininkės, neretai tokių skausmo priepuolių metu diskomfortą gali sukelti net pats švelniausias prisilietimas.
Dėl to I. Sauserytė paragino pajutus bet kokį neaiškios kilmės sąnarių skausmą kreiptis pagalbos į gydytojus.
„Su specialistais svarbu pasikonsultuoti ir tais atvejais, kai tampa sunku judinti pažeistą sąnarį, juntamas stiprus skausmas, karščiuojama“, – tikino ji.
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