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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šiems Lietuvos gyventojams 1 sveikatos paslauga priklauso nemokamai: nepamirškite

2026-09-30 15:05 / šaltinis: VarenaPlius.lt
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2026-09-30 15:05
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Varėnos sveikatos centras informuoja, kad šiuo metu valstybės biudžeto lėšomis įsigyta vakcina nuo erkinio encefalito infekcijos skiepijami 50–60 m. (imtinai) gyventojai – pagal visą schemą (įprastinė, pagreitinta) ir palaikomosios įskiepijimo dozės.

Varėnos sveikatos centras informuoja, kad šiuo metu valstybės biudžeto lėšomis įsigyta vakcina nuo erkinio encefalito infekcijos skiepijami 50–60 m. (imtinai) gyventojai – pagal visą schemą (įprastinė, pagreitinta) ir palaikomosios įskiepijimo dozės.

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Dėl nemokamų skiepų reikia kreiptis į savo gydymo įstaigą.

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Poliklinika, ligoninė, medikai

Nemokami skiepai nuo erkinio encefalito

Artėjantis šaltasis metų laikas – palankus metas pradėti skiepytis, nes iki aktyvaus erkių sezono organizmas spėja suformuoti imunitetą. Pagal įprastą skiepijimo schemą nuo erkinio encefalito reikia trijų vakcinos dozių.

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Erkinis encefalitas – pavojinga virusinė liga, galinti sukelti ilgalaikių nervų sistemos pažeidimų ir negrįžtamai paveikti gyvenimo kokybę. Kadangi specifinio gydymo šiai ligai nėra, patikimiausia apsauga yra skiepai

Kodėl tai aktualu?

Erkės paplitusios visoje Lietuvoje – ne tik miškuose, bet ir miestuose.

Virusas perduodamas vos per kelias akimirkas.

Net ir persirgus liga, daliai žmonių lieka ilgalaikių sveikatos sutrikimų.

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