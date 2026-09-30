Šiems Lietuvos gyventojams 1 sveikatos paslauga priklauso nemokamai: nepamirškite

Dėl nemokamų skiepų reikia kreiptis į savo gydymo įstaigą.
Nemokami skiepai nuo erkinio encefalito
Artėjantis šaltasis metų laikas – palankus metas pradėti skiepytis, nes iki aktyvaus erkių sezono organizmas spėja suformuoti imunitetą. Pagal įprastą skiepijimo schemą nuo erkinio encefalito reikia trijų vakcinos dozių.
Erkinis encefalitas – pavojinga virusinė liga, galinti sukelti ilgalaikių nervų sistemos pažeidimų ir negrįžtamai paveikti gyvenimo kokybę. Kadangi specifinio gydymo šiai ligai nėra, patikimiausia apsauga yra skiepai
Kodėl tai aktualu?
Erkės paplitusios visoje Lietuvoje – ne tik miškuose, bet ir miestuose.
Virusas perduodamas vos per kelias akimirkas.
Net ir persirgus liga, daliai žmonių lieka ilgalaikių sveikatos sutrikimų.
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