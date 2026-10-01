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TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Artinasi nauja magnetinė audra: štai kas laukia mūsų

2026-10-01 09:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 09:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Turbūt jau ne vienas nekantraudamas laukia visai netrukus pasirodysiančio penktadienio. Vis tik džiūgauti reiktų neskubėti, nes pranešama, kad rytoj pasirodys 4,7 balo magnetinė audra.

Turbūt jau ne vienas nekantraudamas laukia visai netrukus pasirodysiančio penktadienio. Vis tik džiūgauti reiktų neskubėti, nes pranešama, kad rytoj pasirodys 4,7 balo magnetinė audra.

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Magnetinės audros pavojingos tuo, kad galima susidurti su galvos skausmu, silpnumo, pykinimo jausmu, kraujospūdžio padidėjimu ar sąnariu skausmu.

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Magnetinės audros

Magnetinė audra – 4,7 balo

Pradėkime nuo meteoagent.com duomenų. Šiandien geomagnetinio lauko aktyvumas bus visai nepavojingas ir sieks vos 1,3 balo. Kaip yra žinoma, nuo 4,5 balo geomagnetinio lauko aktyvumas jau priskiriamas magnetinei audrai.

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Vis tik rytoj prognozės kardinaliai keičiasi ir rodo, kad prasidės 4,7 balo magnetinė audra. Nors ji nebus itin stipri, tačiau patartina save labiau pasaugoti.

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Poryt magnetinės audros jau nebebus. Geomagnetinio lauko aktyvumas nusileis iki 3,7 balo, tad dėl suprastėjusios savijautos pernelyg nerimauti nereiktų.

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Toliau apžvelkime Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) artimiausių trijų dienų duomenis.

Šiandien prognozės kol kas yra palankios, nes geomagnetinio lauko aktyvumas svyruos nuo 1,33 balo iki 1,67 balo.

Rytoj jau sulauksime magnetinės audros. Pranešama, kad geomagnetinio lauko aktyvumas svyruos 2,33 balo iki 4,67 balo, tad šią dieną vertėtų pasisaugoti.

Poryt magnetinės audros nesulauksime, o geomagnetinio lauko aktyvumas svyruos tarp 2-3,67 balo, tad nerimauti nereiktų.

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