Koncerte apsilankiusi Aira iš jo grįžo su ūžimu ausyse: jis išdavė, kas slepiasi jos organizme

Moteris mėgsta megzti, gamina sau ir vaikams aksesuarus, rūpinasi sodu, skaito knygas. Su šeima daug laiko leidžia gamtoje, labai mėgsta vaikščioti su ši cu veislės kalyte Mia.
Atsitiktinai rastos aneurizmos
Aira pasakoja, kad jokių simptomų ji nejautė ir galvos smegenų aneurizmos rastos atsitiktinai. „Su dukra apsilankiau koncerte didelėje arenoje ir po jo man atsirado ūžimas vienoje ausyje, ėmiau prasčiau girdėti“, – prisimena ji.
Moteris kreipėsi į gydytoją otolaringologą, kuris nustatė lengvą klausos pažeidimą ir paskyrė MRT tyrimą, taip ir buvo surastos dvi aneurizmos.
„Pradžioje reagavau ramiai, pasidomėjau, kad daugelis jų neauga. Nepanikavau, bet susirūpinau. Esu atsakinga už savo didelę šeimą, todėl nedelsiau ir kreipiausi į neurologę, kuri nukreipė mane pas keletą gydytojų“, – sako Aira.
Ji pasidomėjo ir nusprendė apsilankyti pas gydytoją intervencinį radiologą Audrių Širvinską. Jis iškart pasakė, kad tikriausiai reikės operacijos.
Sprendimai, kuriuos padėjo priimti profesionalai
„Po pusmečio buvo atliktas detalesnis tyrimas, kuris parodė, kad mano atveju situacija pavojinga – aneurizmos susiformavusios viena šalia kitos, o tai didina plyšimo riziką, todėl A. Širvinskas rekomendavo nedelsti ir atlikti operaciją“, – pasakoja Aira.
Planavimas užtruko keturis mėnesius, nes dėl kitų sveikatos problemų buvo neaišku, ar saugu operaciją atlikti dabar, ar geriau palaukti. Artimieji taip pat nerimavo dėl jos sveikatos ir pačios operacijos.
Moteris prisimena, kad laukimas kėlė nerimą, nes jos gyvenimas aktyvus, buvo sudėtinga susiplanuoti tinkamą laiką: „Man pasisekė, kad turiu labai gerą gydytoją, jis atsakė į visus neraminančius klausimus ir padėjo išspręsti kitas operacijai aktualias sveikatos problemas. Labai padėjo ir mano šeimos gydytoja.“
Sklandi operacija ir greitas atsigavimas
Kadangi Aira turėjo dvi aneurizmas vienoje vietoje, daug pasirinkimo galimybių nebuvo, bet sprendimas užtruko, kol gydytojas parinko tinkamiausią jos atvejui stentą, be to, reikėjo pasiruošti operacijai.
„Pati operacijos diena buvo šviesi ir graži. Labai malonūs Lazdynų ligoninės gydytojai ir slaugytojos padėjo jaustis patogiai ir saugiai. Visi man buvo paslaugūs ir raminantys“, – sako moteris.
Operacija praėjo sklandžiai ir lengvai. Po jos Aira jau pirmą dieną jautėsi geriau nei tikėjosi. Visiškas atsigavimas truko dvi savaites.
Iš visos šios patirties moteris pirmiausia prisimena ramybę: „Neįtikėtina, kad po operacijos jaučiausi visiškai rami ir dabar turiu labai daug energijos po jos. Išties iki tol manyje buvo pradėjęs augti netikrumas ir nerimas, buvau pavargusi, įstrigusi spendimuose dėl to, ko noriu iš gyvenimo ateityje. Viso to po operacijos neliko. Jaučiuosi labai laiminga ir labai gerai žinau, kur noriu judėti toliau.“
Nerimo mažiau, kai daugiau žinai
Aira gyvena sveikai: nevartoja alkoholio, nerūko, sveikai maitinasi ir yra fiziškai aktyvi. „Esu turėjusi netekčių: esu palaidojusi pirmąjį vaikelį, jauna netekau mamos, tai buvo sunkūs išgyvenimai. Kaip per pirmąjį vizitą pajuokavau gydytojui, mano žalingas įprotis – daug vaikų. Daug veiksmo, judesio, galbūt trūko poilsio. Tai gyvenimas priverstinai sustabdė“, – svarsto moteris.
Airos šeimoje yra buvę insultų, dabar jis išsiaiškino, kad tolimas giminaitis gyvena su stebima aneurizma.
Moteris situacijoje įžvelgia ir pozityvių dalykų: „Per ligą netikėtai atsirado buvęs silpnas ryšys su broliu, mes neaugome kartu, bet mano liga ir jo dėmesys mus suartino. Esu labai jam dėkinga.“
Pasak jos, daug stiprybės suteikė dvasinė praktika, meditacijos, susikaupimas, asmeninis domėjimas ir gilinimasis į šią temą.
„Baimės mažiau, kai žinai daugiau. Ir esu labai dėkinga gydytojui A. Širvinskui, kuris atsakė į visus neramius mano laiškus ir klausimus bei padėjo priimti teisingą sprendimą atlikti operaciją“, – sako Aira.
Grįžimas į kasdienybę su nauju požiūriu į save
„Aš ir dabar ta pati Aira, tik, žinoma, įvyko vidinių pokyčių į gera. Aš ir toliau atlieku savo pareigas, bet daugiau dėmesio skiriu sau, savo gerovei, labiau klausau savo kūno poreikių. Mano darbas yra visą parą diena iš dienos ir lengva save pamesti, nustumti savo poreikius į dienos galą, o tada, žiūrėk, laiko sau ir nebelieka“, – pastebi moteris.
Dabar ji jaučiasi puikiai, yra aktyvi, gyvena įprastą gyvenimą, visus darbus atlieka įprastai, taip pat skraido, keliauja, džiaugiasi gyvenimu. „Žinoma, spintų nekilnoju“, – juokauja.
„Esu dėkinga Dievui, kad jis skyrė man šią pamoką, – netikėtai sako Aira ir paaiškina: – Aš tikrai sutinku su dažna susirgusių rimta liga mintimi, kad liga yra dovana. Tikrai taip ir yra, nes tu pamatai per ligą, kur stringi, kur klysti savo kelyje. Liga mums atveria naują gyvenimo etapą. Taip, tai gali mus išgąsdinti, bet gali būti ir stebuklinga galimybė gyventi geriau, pilniau, šviesiau ir tikriau patiems sau.“
Airos žinutė tiems, kurie ieško atsakymų
Aira yra įsitikinusi, kad pozityvių dalykų galima įžvelgti ir sunkiausiose patirtyse. Vienas iš jų – galimybė padėti kitiems.
„Žmogus, susidūręs su liga pirmiausia ieško panašių istorijų, lietuvių kalba jų yra mažai, todėl noriu padėti ir pasidalinti savo istorija. Nuraminti, kad viskas bus gerai. Pasitikėkite savo gydytojų komanda. Lietuvoje mes turime nuostabių medikų, labai atsidavusių ir profesionalių. Jie pasirūpins jumis ir jūsų sveikata geriausiai. Ir domėkitės patys. Žinojimas yra labai svarbus. Nes pats žmogus turi irgi aktyviai dalyvauti savo gydymo procese. Tai irgi atneša sėkmę“, – sako Aira.
Jos teigimu, dalijimasis savo patirtimi yra tik maža dalelė dėkingumo, kurį jaučia: „Man labai pasisekė, kad sutikau reikiamus gydytojus, slaugytojas, jie man buvo labai geri, ačiū visiems, kurie padėjote man sveikti. Sveikatos visiems!“
Gydytojo komentaras
Gydytojas intervencinis radiologas A. Širvinskas, komentuodamas Airos atvejį, pastebi, kad jos aneurizma nebuvo didelė, bet su keliais dukteriniais maišais, iš kurių vienas pasimatė tik angiografijos metu. Plyšimo rizika buvo tikrai didelė, pirmiausia dėl formos.
„Aš dažnai sakau, kad gera diagnostika – jau daugiau kaip pusė darbo. Airos atveju, tik pamačius tikrąjį vaizdą, buvo visiškai aišku, ką reikia daryti. O kai aišku pačiam gydytojui, jis tada randa būdų tinkamai paaiškinti pacientui esamą situaciją ir patarti, koks yra mažiausios rizikos ir geriausios prognozės kelias“, – teigia A. Širvinskas.
Jis pabrėžia, kad išgirdus aneurizmos diagnozę tikrai nereikia panikuoti: „Pirmas ir pagrindinis mūsų žingsnis – apžiūrėti aneurizmą ir įvertinti riziką. Dažnu atveju tikrai nereikia skubėti (nors perlaukti irgi negerai), reikia tinkamai įvertinti situaciją ir susidaryti veiksmų planą.“
Gydytojas prisimena, kad Airos atveju planavimas užtruko, nes buvo papildomų klausimų. Pasak jo, svarbu kantrybė ir aiškumas, skubinti ir kelti papildomo nerimo ne visada yra pagrindo.
„Mes turime būti pasiruošę atsakyti į rūpimus klausimus dėl aneurizmos rizikos. Gal ne visada atsakymai bus tokie, kokių tikimasi ar ieškoma, bet gydytojas turi aiškiai pasakyti, jeigu kelias keičiasi ieškant išeities iš padėties“, – sako A. Širvinskas.
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