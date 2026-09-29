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Pirmą kartą viešai apie seserį Jovitą prabilęs Virgis Stakėnas nesulaikė ašarų: „Argi reikėjo...?“

2026-09-29 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-29 11:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kauno „Žalgirio“ arenoje praūžusioje knygų mugėje įvyko išskirtinis renginys – šalies muzikos legendos Virgio Stakėno knygos „Baladės po skrybėle“ pristatymas. Renginio metu atlikėjas atvėrė ne tik knygos puslapius, bet ir daugiau nei pusės amžiaus kūrybinio kelio užkulisius, lydimus gyvai atliekamų baladžių bei atvirų prisiminimų.

Virgis Stakėnas su sūnėnu Iggy (nuotr. Rolando Parafinavičiaus, asm. archyvo)
GALERIJA (41)

Kauno „Žalgirio“ arenoje praūžusioje knygų mugėje įvyko išskirtinis renginys – šalies muzikos legendos Virgio Stakėno knygos „Baladės po skrybėle“ pristatymas. Renginio metu atlikėjas atvėrė ne tik knygos puslapius, bet ir daugiau nei pusės amžiaus kūrybinio kelio užkulisius, lydimus gyvai atliekamų baladžių bei atvirų prisiminimų.

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„Baladės po skrybėle“ – ne tiesiog dainynas, o nepaprasta 170 puslapių autobiografinė knyga-kūrinių archyvas, sujungianti tekstus, dainų atsiradimo istorijas, akordus, „Steampunk“ stiliaus iliustracijas bei unikalų audio turinį, pasiekiamą QR kodų pagalba.

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(41 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Virgis Stakėnas

Savitas žanras

Kalbėdamas apie savo vietą scenoje, V. Stakėnas atvirai pareiškė nesilaikantis tradicinių dainininko ar kompozitoriaus rėmų:

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„Mane pristato dainininku – ne, aš nesu dainininkas, aš esu savo tekstų rečituotojas. Toks kartais dainuojantis, kartais šnibždantis, kartais neintonuojantis, bet ne dainininkas tikrai. Ar esu kompozitorius? Jaunystėj patikdavo, kai kompozitoriumi vadina, bet aš nekuriu taip, kaip Kuprevičius, aš nekuriu kaip Nick Cave. Ar aš esu gitaristas? Aš negroju kaip Kris Kristofferson ar bet kuris kitas.

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V. Stakėnas atskleidė, kad gitara groja pagal paties susikurtą ir sunkiai kitiems paaiškinamą pirštuotės techniką:

„Aš tiesiog susikūręs savo techniką, kuri yra keista. Prašė amerikiečiai, sako: „Parašyk mums pirštuotę.“ Nemoku pasakyt! Jūs patys bandykit. Jie bandė krapštytis, bet velnias – nieko nesigavo.“

Kalbėdamas apie jį lydinčią „Country tėvo“ etiketę, V. Stakėnas prisipažino, kad šį vardą jam suteikė interneto bendruomenė, tačiau pačiam artimesnis yra Stakėniškas bliuzas, apjungiantis lietuviškus ir amerikietiškus motyvus bei svingą.

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„Čia ne aš sugalvojau tikrai, čia užkrikštijo mane internetiniai žmonės. Pradžioj pyktelėjau, o paskui kažkaip nustojau. Man patinka bliuzas, bet aš negroju amerikietiško bliuzo – groju tokį Stakėnišką bliuzą, kuriame yra ir lietuviškumo, ir amerikoniškumo, bet turi būti svingas.

Aš iki šiol pasakojau tai, ką matau, kaip man atrodo. Aš labai daug dėmesio kreipiu į tekstą, į žodžius, į skiemenis, į priebalsius ir balses, kad tai iš jų jau iš karto gamina ritmiką. Ir dėl to aš visiškai nemoku dainuot“, – atviravo V. Stakėnas.

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Jautri akimirka ir baladė sesei

Kita pristatyme skambėjusi baladė buvo skirta tėvų namų slenksčiui. Kaip pasakojo autorius, šis tekstas gimė Čikagoje, penktąją turo savaitę JAV, kai dykumų smėlio ir kaktusų fone užplūdo stiprus gimtųjų namų ilgesys:

„Pradėjau tekstą kokią penktą savaitę keliaudamas per JAV, kas trečią naktį skirtingoj lovoj. Sėdėjau Čikagoj, prieš akis buvo smėlis, daug smėlio, akmenys ir kaktusas, ir tada galvojau, kaip man reikia namų.“

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Jautria akimirka tapo ir sesei Jovitai skirtos baladės atlikimas.

„Mano sūnėnas, kuris gyvena Amerikoje, yra kaltininkas, kad knygoje atsirado garsinis takelis. Ir dabar padainuosiu to sūnėno mamai, mano seseriai skirtą baladę. Aš nepasakosiu nieko, kas ten po ja slypi. Bet ją visą laiką skiriu bet kuriai šeimai, kuri turi savo šeimoje emigravusį žmogų, giminaitį, draugą“, – prieš atlikdamas kūrinį dalijosi Virgis.

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Atlikdamas sesei skirtą baladę „Jovita“, V. Stakėnas dainavo apie išsiskyrimą ir Tėvynės ilgesį:

„Ant tavo rankų žibėjo žiedai, ant tavo kaklo karoliai. Kada iš lizdo tu išskridai, kada už marių prapuolei...

Tada neraudojai, nesupratai, tada tau atrodė patinka. Tada neraudojai, tada tu juokeis, tada tu buvai dar laiminga.

Ant tavo rankų ašarų daug, ant tavo kaklo kryžius. Argi reikėjo toli iškeliaut tam, kad galėtum sugrįžti?“

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Pabaigus kūrinį atlikėją užplūdo stiprios emocijos ir jis nesulaikė ašarų.

„Susijaudinau. Pats autorius žliumbia“, – graudinosi V. Stakėnas.

Jis taip pat pridūrė: „Žinokit, aš myliu tuos žmones, kurie mane myli. Kurie manęs nemyli, aš nerodau nemeilės, bet aš viską prisimenu.“

Portalui tv3.lt V. Stakėnas apie seserį teigė: „Mano sesuo visada buvo tėvų pasididžiavimas – mokslų daktarė JAV. Esu dėkingas jai už sūnų, mano bendražygį.“

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Išgirsti šią baladę galite ČIA.

Senelio meilė

Ypatingą vietą renginyje užėmė šeimos tema – V. Stakėnas atliko jautrią ir puikiai žinomą lopšinę „Ašarėlė“, skirtą vyriausiajai anūkei Izabele ir neišnešiotų kūdikių „ankstukų“ asociacijai, kurios ambasadoriumi-seneliu jis yra tapęs.

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„Visų pirma, šita daina skirta mano vyriausiai anūkei, kuri dabar eina į trečią kursą, mokosi verslo vadybą ir kartu ima karines disciplinas. Baigus universitetą gaus karininko laipsnį. Mergina keliauja po pasaulį, jai viskas „no problem“. Kitas senelis, Vietnamo karo veteranas, labai palaiko ją. Aš myliu tą vaiką.

„Dar du anūkai – dvynukai, ankstukai. Aš esu ankstukų senelis, 26 savaitės. Ankstukų asociacija paklausė, ar ši lopšinė gali tapti jų himnu, sakau – su mielu noru!“ – jautriai kalbėjo V. Stakėnas.

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Atliekant lopšinę „Ašarėlė“ prie V. Stakėno prisijungė visi susirinkusieji.

Knyga, kurioje telpa dešimties albumų darbas

Knygoje „Baladės po skrybėle“ publikuojami 63 išskirtiniai kūriniai. V. Stakėnas prisipažįsta, kad iš visos 346 baladžių kolekcijos atrinkti pačias vertingiausias buvo milžiniškas iššūkis.

„Aš visada buvau vienišius, kur žmogus tik su gitara gali išsisakyti – groti. Tai tikrasis mano pašaukimas. Tai yra keliaujantis muzikantas – folk musician, arba kaip pas mus sako – dainuojamoji poezija, bardas. Amerikiečiai turi gerą terminą singer-songwriter – dainuoja tai, ką pats sukūrė“, – sako V. Stakėnas.

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Knygos išskirtinumu tapo QR kodai, kuriuos nuskenavus išmaniuoju telefonu galima išgirsti kiekvienam kūriniui specialiai įrašytą ar iš archyvų ištrauktą akustinę versiją.

„Idėją dėl QR kodų man pasiūlė Ignas Marcinkevičius (1ggy), gyvenantis JAV. Jis – ne tik lietuviškai kalbantis žmogus, bet ir mano sūnėnas. Prodiuseris, su kuriuo jau buvome išleidę albumą „sTAKENas“. Jis mane ir paskatino: „Dėde, darykim.“

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Virgio Stakėno knygą „Baladės po skrybėle“, kurią išleido leidykla „Slinktys“, sudaro 170 puslapių. Šiame leidinyje pateikiami 63 autoriniai kūriniai su dainų tekstais, akordais ir jų atsiradimo istorijomis, bibliografijos gausa. Kiekviena daina papildyta QR kodu, leidžiančiu išmaniuoju telefonu išklausyti specialius garso įrašus. Knygą puošia dailininkės Jolantos Rudokienės „Steampunk“ stiliaus piešiniai, biografinės nuotraukos bei rankraščių faksimilės, o įžanginius žodžius jai parašė kompozitorius Giedrius Kuprevičius ir rašytojas Rimantas Kmita. Knygą maketavo dailininkas Vilmantas Dambrauskas.

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