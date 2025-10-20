Vilniaus rajone – ypatingas renginys: vyks 20-metį skaičiuojantis „Juodšilių krosas“

Pačiame rudens įkarštyje vykstantis bėgimas ne veltui tapo daugelio bėgikų pamėgta pramoga ir išbandymu. Spalvoti medžiai, natūralūs gamtos takai ir kliūtys, lapų paklotė suteikia puikias emocijas visiems – nuo mažiausiųjų iki senjorų.
„Šiemet Juodšilių krosui – dvidešimt metų! Džiaugiuosi, kad turime tokį renginį, kuris yra ne tik sportininkų susitikimas, bet ir svarbi mūsų Vilniaus rajono bendruomenės šventė, vertinama visų, mylinčių aktyvų gyvenimo būdą. Renginių, kaip šis, svarba neginčytina – jie vienija žmones, skatina judėti ir sveikai gyventi.
Tad kviečiu visus spalio 25 d. atvykti į Juodšilius ir tapti šios šventės dalimi! Tai ne tik galimybė išmėginti savo jėgas, bet ir proga tiesiog pabūti kartu su draugais, šeima ir kaimynais. Tikiuosi, kad Juodšilių krosas ir toliau įkvėps mūsų rajono gyventojus kurti gražias ir prasmingas tradicijas“, – sako Vilniaus rajono savivaldybės meras Robert Duchnevič.
Organizatoriai pasirūpino, kad kiekvienas dalyvis atrastų savo mėgstamą trasą. Ištvermingiausi sportininkai galės įveikti keturis trasos ratus – 18 km. Taip pat galima rinktis 9 km arba 4,5 km bėgimus. Starto zona bus Juodšiliuose, Mokyklos g. 9.
Patiems jauniausiems sportininkams bus paruošta nuotaikinga 600 m trasa. Beje, jaunųjų renginio dalyvių bei žiūrovų lauks ir daugiau pramogų – laikinos tatuiruotės, piešimas ant veidukų, apyrankių vėrimas ir kitos įvairios veiklos, kurios lavina kūrybiškumą ir smulkiąją motoriką.
Rudens oras taip pat yra kone idealus bėgiojimui – vėsesnė temperatūra leidžia išlaikyti bėgikams tolygesnį tempą ar net pagerinti rezultatus.
Organizatoriai taip pat dalinasi patarimais, galinčiai padėti jaustis dar jaukiau bėgant mišku. Geriausia rinktis batus su geru protektoriaus raštu, nes miško takai gali būti slidūs nuo lapų ar purvo. Dėl temperatūros geriausia dėvėti sluoksniuotus drabužius, nes pradžioje gali būti šalta, o vėliau sušylama. Lengvi techniniai marškinėliai bei plonas džemperis – puikus derinys. Taip pat rekomenduojama dėvėti kepuraitę ir kaklaskarę, taip apsisaugant nuo vėjo ir lietaus.
Taip pat reikia nepamiršti prieš bėgimą apšilti 5-10 min. Naujokams patariama pradėti bėgti neskubant, nes miško takai nelygūs ir reikia laiko prisitaikyti prie reljefo.
Visi renginio dalyviai bus apdovanoti medaliais, o 18, 9 ir 4,5 km bėgimų prizininkai – ir taurėmis. Registracija vyksta sportorenginiai.lt
