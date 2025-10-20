Kalendorius
Lengvoji atletika

Pasaulio 24 valandų bėgimo čempionate be Sorokino likusi Lietuvos komanda – 11-a

2025-10-20 12:33
Albi (Prancūzija) savaitgalį rungtyniavo ultramaratonininkai – vyko pasaulio 24 valandų bėgimo čempionatas.

Aleksandro Sorokino nuotr. | „Facebook“ nuotr.

0

Tadas Ščegauskas užėmė 14 vietą (260.272 m), Andrius Preibys – 41 vietą (240.217 m), Marius Zakarauskas – 68 vietą (220.938 m), Aidas Ardzijauskas – 111 vietą (196.707 m). Pasaulio čempionas Aleksandras Sorokinas dėl sveikatos problemų nestartavo. Nugalėjo ukrainietis Andrijus Tkačukas (294.346 m).

Tarp 41 komandos Lietuvos vyrai buvo vienuolikti (721.427 m), o čempionais tapo suomiai (797.030 m).

Kartu vykusiame pasaulio meistrų čempionate 35 metų amžiaus grupėje T. Ščegausko rezultatas buvo antras, o M. Zakarausko – ketvirtas.

