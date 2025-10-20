Pasaulio 24 valandų bėgimo čempionate be Sorokino likusi Lietuvos komanda – 11-a

Tadas Ščegauskas užėmė 14 vietą (260.272 m), Andrius Preibys – 41 vietą (240.217 m), Marius Zakarauskas – 68 vietą (220.938 m), Aidas Ardzijauskas – 111 vietą (196.707 m). Pasaulio čempionas Aleksandras Sorokinas dėl sveikatos problemų nestartavo. Nugalėjo ukrainietis Andrijus Tkačukas (294.346 m).
Tarp 41 komandos Lietuvos vyrai buvo vienuolikti (721.427 m), o čempionais tapo suomiai (797.030 m).
Kartu vykusiame pasaulio meistrų čempionate 35 metų amžiaus grupėje T. Ščegausko rezultatas buvo antras, o M. Zakarausko – ketvirtas.
