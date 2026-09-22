Aiškėja tiksli data, kada vyks savivaldos rinkimai

Už projektą balsavo 103 Seimo nariai, prieš – 0, susilaikė 1.
Atitinkamą nutarimo projektą dar prieš mėnesį Seime įregistravo parlamento pirmininkas Juozas Olekas.
Projektui po pateikimo Seimas pritarė rugsėjo 10 d. – už balsavo 87 parlamentarai, prieš ir susilaikiusių nebuvo.
Pagal Rinkimų kodeksą eilinius savivaldybių tarybų ir merų rinkimus Seimas turi paskelbti ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos.
Seimui priėmus šį nutarimo projektą, jis įsigalios 2026 m. spalio 7 d. – tai bus ir 2027 m. savivaldos rinkimų agitacijos kampanijos pradžia.
VRK buvo numačiusi dvi galimas datas
Dar prieš pasirenkant konkrečią rinkimų datą, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) nurodė, kad 2027 m. savivaldos rinkimai turėtų būti rengiami laikotarpiu nuo vasario 14 iki kovo 14 d.
Laikantis savivaldybių tarybų ir merų kadencijų terminų bei atsižvelgiant į paskutinių penkerių savivaldos rinkimų tradiciją, VRK buvo išskyrusi dvi galimas rinkimų datas – 2027 m. vasario 28 d. arba kovo 7 d.
VRK teigimu, pasirinkus vieną iš šių savaitgalių, nei rinkimų, nei pakartotinio balsavimo diena nesutaptų su tuo laikotarpiu vykstančiomis valstybinėmis šventėmis.
ELTA primena, kad pastarieji savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyko 2023 m. kovo 5 d. Tuomet pirmojo turo rinkėjų aktyvumas siekė 48,91 proc. – tiek merų, tiek tarybų rinkimuose.
2023 m. dalyje savivaldybių mero rinkimų prireikė antrojo turo. VRK duomenimis, antrasis turas vyko 34 savivaldybėse.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.