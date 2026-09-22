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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aiškėja tiksli data, kada vyks savivaldos rinkimai

2026-09-22 12:43 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-22 12:43
Pridėkite kaip šaltinį Google

Seimas antradienį po svarstymo pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7 dieną. Taip pat paaiškėjo ir rinkimų agitacijos kampanijos pradžios data – spalio 7 d.

Rinkimai. Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.

Seimas antradienį po svarstymo pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7 dieną. Taip pat paaiškėjo ir rinkimų agitacijos kampanijos pradžios data – spalio 7 d.

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Už projektą balsavo 103 Seimo nariai, prieš – 0, susilaikė 1.

Atitinkamą nutarimo projektą dar prieš mėnesį Seime įregistravo parlamento pirmininkas Juozas Olekas. 

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Projektui po pateikimo Seimas pritarė rugsėjo 10 d. – už balsavo 87 parlamentarai, prieš ir susilaikiusių nebuvo.

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Pagal Rinkimų kodeksą eilinius savivaldybių tarybų ir merų rinkimus Seimas turi paskelbti ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki savivaldybių tarybų narių ir merų įgaliojimų pabaigos.

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Seimui priėmus šį nutarimo projektą, jis įsigalios 2026 m. spalio 7 d. – tai bus ir 2027 m. savivaldos rinkimų agitacijos kampanijos pradžia.

VRK buvo numačiusi dvi galimas datas

Dar prieš pasirenkant konkrečią rinkimų datą, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) nurodė, kad 2027 m. savivaldos rinkimai turėtų būti rengiami laikotarpiu nuo vasario 14 iki kovo 14 d.

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Laikantis savivaldybių tarybų ir merų kadencijų terminų bei atsižvelgiant į paskutinių penkerių savivaldos rinkimų tradiciją, VRK buvo išskyrusi dvi galimas rinkimų datas – 2027 m. vasario 28 d. arba kovo 7 d.

VRK teigimu, pasirinkus vieną iš šių savaitgalių, nei rinkimų, nei pakartotinio balsavimo diena nesutaptų su tuo laikotarpiu vykstančiomis valstybinėmis šventėmis.

ELTA primena, kad pastarieji savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyko 2023 m. kovo 5 d. Tuomet pirmojo turo rinkėjų aktyvumas siekė 48,91 proc. – tiek merų, tiek tarybų rinkimuose.

2023 m. dalyje savivaldybių mero rinkimų prireikė antrojo turo. VRK duomenimis, antrasis turas vyko 34 savivaldybėse.

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