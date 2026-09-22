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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Seimas jau turi rudens sesijos darbų programą: prioritetas – šeimoms

2026-09-22 12:45 / šaltinis: ELTA
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2026-09-22 12:45
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Rugsėjo 10 d. Seimo rudens sesiją pradėję parlamentarai patvirtino savo darbų programą, kurioje prioritetas skiriamas vaikus auginančių šeimų garantijoms.

Biudžeto svarstymas Seime (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Rugsėjo 10 d. Seimo rudens sesiją pradėję parlamentarai patvirtino savo darbų programą, kurioje prioritetas skiriamas vaikus auginančių šeimų garantijoms.

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Antradienį tai numatantį nutarimo projektą, sulaukusį pritarimo komitetuose,  palaikė 75 Seimo nariai, 1 buvo prieš, 35 susilaikė. 

Nors sesijos darbų programoje įrašyta daugiau kaip 550 teisės aktų projektų, tiek valdantieji, tiek opozicija kaip pagrindinį prioritetą nurodo gynybą ir demografinių problemų sprendimą. 

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Seimo narės socialdemokratės Violetos Turauskaitės teigimu, vaikus auginančios šeimos sulauks daugiau socialinių garantijų.

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„Kviečiu patvirtinti rudens sesijos programą, kad galėtume nedelsdami imtis sprendimų, kurių laukia šeimos, vaikai, senjorai, visa Lietuva. Neleiskime siauriems politiniams interesams užgožti Lietuvos žmonių interesų“, – kreipdamasi į opoziciją kvietė V. Turauskaitė. 

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Pasak Seimo vicepirmininkės socialdemokratės Orintos Leiputės, sesijos darbų programa yra turininga, joje nesivaržoma dėl projektų kiekio, o dėl jų kokybės. 

Seimo demokrato Tomo Tomilino vertinimu, Vyriausybės teikiamas Šeimos paketas yra pakankamai ambicingas. 40 įstatyminių iniciatyvų parengę demokratai, anot jo, siūlys numatyti lankstesnę vaiko priežiūros atostogų sistemą, taip pat mato būtinybę padėti gimdančioms studentėms. 

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Mindaugas Lingė: gyvenimas skolon įgavo sunkiai valdomą pagreitį

Seimo opozicinės TS-LKD frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė apgailestavo, kad socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybė pasuko į išlaidų didinimą, nepagrįstą pajamomis. 

„Šeimos paketas puikiai parodo bendrą vaizdą: geri norai, nepamatuotos priemonės ir gyvenimas ateities sąskaita. Gyvenimas skolon įgavo sunkiai valdomą pagreitį. Valstybės kontrolė dar prieš metus įspėjo: skola artėja prie rizikingos ribos. O atsakas į tai – išlaidos, kurių našta atiteks kitai kadencijai, ir mažėjančios biudžeto pajamos“,  – vertindamas sesijos darbų programą iš Seimo tribūnos sakė konservatorius M. Lingė. 

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Jo nuomone, demografijai pasirinktas lengviausias kelias: daugiau pinigų, kurie bus jau kitos valdžios rūpestis. 

„Ir ciniška, ir netaiklu. Ar motyvuos šiandienos jauną šeimą susilaukti kūdikio, kad dešimtokui bus skirtas nemokamas kotletas, kuris, tikėtina, atidurs konteineryje? Sudėtingoms problemoms nebūna lengvų sprendimų. Kas dalija pinigus, turi juos uždirbti. Jei mokesčių didinti neketinama, alternatyva aiški: ekonomikos augimas. Tai konkurencingumas, šešėlinės ekonomikos ir biurokratijos mažinimas“, – sakė M. Lingė. 

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Jis apgailestavo, kad nė vienas Vyriausybės rudens projektas nesprendžia kuro kainų krizės. „Donelaitis „Metus“ baigė „Žiemos rūpesčiais“. Mūsų programa – rudens gėrybių: pažadų, deklaracijų, gerų ketinimų. Vengiant strateginių sprendimų, žiemos rūpesčiai tik didės“, – prognozavo M. Lingė. 

Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad Lietuva turi tapti šeimai palankia valstybe. Jo vadovaujama Vyriausybė Seimo rudens sesijai teikia įstatymines iniciatyvas, kuriomis siekiama stiprinti valstybės ir jos žmonių saugumą, šeimų ir labiausiai pažeidžiamų gyventojų socialinę gerovę, kurti  palankesnes sąlygas ekonomikos augimui. 

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Vyriausybės siūlomame Šeimos priemonių pakete – nemokami pietūs visiems mokiniams nuo penktos iki dešimtos klasės, pirmojo būsto finansavimo programa, didesnės vaiko priežiūros išmokos, parama po emigracijos į šalį nuolat gyventi grįžusioms šeimoms.

Viso demografijos iššūkiams spręsti skirto paketo vertė sudaro beveik 770 mln. eurų, jame iš viso yra devynios priemonės.

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Spręs dėl Konstitucijos pakeitimų 

Rudens sesijoje Seimas planuoja imtis dar vienos svarbios užduoties – pripažinti netekusiu galios Konstitucijos 137 straipsnį, pagal kurį šalies teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. 

Tradiciškai didelis dėmesys bus skiriamas kitų metų valstybės biudžeto, socialinių fondų biudžetų ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto svarstymui bei tvirtinimui.

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Politikai taip pat akcentuoja būtinybę atnaujinti Nacionalinio saugumo strategiją, pasiruošti Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai.

G. Nausėdos rudens sesijai teikiamos teisėkūros iniciatyvos susijusios su pensijų indeksavimu, gimstamumo skatinimu. Jis siūlys įteisinti naują valstybės skolinimosi iš gyventojų modelį, įtvirtinti bazinių regiono sveikatos paslaugų tikslinį finansavimą, suteikti lietuvių gestų kalbai visavertės ir nepriklausomos kalbos statusą, įteisinti mediaciją baudžiamajame procese, tobulinti pilietybės teisinių santykių reglamentavimą ir kt.

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ELTA primena, kad rudens sesijos darbų programoje – daugiau kaip 550 teisės aktų projektų (be lydimųjų). Vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti 127, prezidentas Gitanas Nausėda – 10, Seimo nariai (frakcijos) – daugiau kaip 330 teisės aktų projektų.

Rudens sesijos metu, nuo rugsėjo 10 d. iki gruodžio 23 d., planuojama surengti 46 posėdžius. Iš jų 3 bus skirti opozicinių frakcijų darbotvarkėms. 

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