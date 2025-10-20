Skaudžiai švedėms pralaimėjusios Lietuvos rankinio rinktinės kapitonė: „Gavome didžiulę pamoką“

Antrą pergalę iškovojusios švedės laikomos ryškiomis 5-os atrankos grupės favoritėmis. Švedijos rinktinė pateko į geriausiųjų penketuką pastaruosiuose dviejuose tiek pasaulio, tiek Europos čempionatuose. Per žingsnį nuo medalių – ketvirtoje vietoje – Švedijos rankininkės liko ir pastarosiose dvejose olimpinėse žaidynėse 2024 m. Paryžiuje ir 2020 m. Tokijuje.
Tuo tarpu Lietuvos rankininkės 2026 m. Europos čempionato atrankos turnyrą pradėjo nuo pirmo etapo, kuriame užtikrintai įveikė Maltos ir Bulgarijos rinktines ir traukiant antro etapo burtus, buvo skirstytos paskutiniame ketvirtame krepšelyje.
Kiek labiau pasipriešinti švedėms Lietuvos rinktinei sutrukdė tragiškai susiklosčiusi rungtynių pradžia. Varžovės sukaustė šeimininkių puolimą ir net 10 min. neleido pelnyti įvarčio. Švedės iškart nurūko į priekį 10:0, o įpusėjus kėliniui pirmavo 12:1.
„Emocijos nėra pačios geriausios. Manau, kad gavome didžiulę pamoką, nes rungtynių pradžia 1:12 tikrai nepakelia ūpo. Bet džiaugiuosi, kad merginos susikaupė ir vėliau antrame kėlinyje pradėjome šiek tiek duoti atsaką, – sakė Lietuvos rinktinės kapitonė Aušra Arciševskaja. – Labai daug neišpildėme trenerio nurodymų nei puolime, nei gynyboje ir tai davė tokį rezultatą. Žinoma, viskas prasideda nuo gynybos ir tai labiausiai akcentuočiau. Varžovės tikrai aukšto lygio ir mūsų gynyba tokia tiesiog negali būti.“
Prastą rungtynių pradžią akcentavo ir Lietuvos rinktinę treniruojantis portugalas Herlanderis Silva.
„Mums tai buvo labai sunkios rungtynės. Rungtynių pradžia nebuvo tokia, kokios tikėjomės. Dėl didelio, net vienuolikos įvarčių skirtumo, kurį varžovės susikrovė jau rungtynių pradžioje, mums buvo sunku grįžti į žaidimą, – komentavo H. Silva, kurio treniruojama komanda pirmame ture svečiuose 33:42 pralaimėjo serbėms. – Lietuvos ir Švedijos rinktinių lygių skirtumas yra akivaizdus, bet mes niekada nepasidavėme. Kovojome, bandėme pasimokyti iš šių rungtynių, o dabar esame pilnai susitelkę į rungtynes su Ukrainos rinktine, nes jeigu norime ko nors pasieki, tai yra būtent tos rungtynės, kurias turime laimėti.“
Ukrainos rinktinė, kaip ir Lietuvos, Europos čempionato atrankos turnyrą taip pat pradėjo dviem pralaimėjimais. Pirmame ture ukrainietės svečiuose 25:33 pralaimėjo švedėms, o antrame savo namų aikštelėje Michalovcuose (Slovakija) 23:34 nusileido serbėms.
Lietuvos ir Ukrainos rinktinių du susitikimai iš eilės vyks kitų metų kovo mėnesį.
5-oje grupėje pirmauja po 4 taškus iškovojusios Švedijos ir Serbijos rinktinės. Į Europos čempionatą pateks dvi geriausios grupės komandos bei keturios geriausios trečią vietą grupėse užėmusios rinktinės.
„Kitaip nei ketvirtadienio rungtynėse su ukrainietėmis, rungtynes su lietuvėmis pradėjome labai gerai ir sugebėjome išsiveržti į priekį 10:0. Tai, žinoma, varžoves pastatė į sunkią padėtį, – sakė Švedijos rinktinės rankininkė Emma Lindqvist. – Mūsų tikslas buvo išvykti iš čia su gera nuotaika prieš neužilgo prasidėsiantį pasaulio čempionatą. Manau, kad mums tai pavyko. Sunku išlaikyti koncentraciją, kai turi tokią didelę persvarą, bet manau, jog gerai su tuo susitvarkėme visų rungtynių metu bei sugebėjome paskirstyti žaidimo laiką visoms žaidėjoms ir kiekviena įnešė savo indėlį.“
Kad sėkminga Europos čempionato atrankos turnyro pradžia yra geras pasiruošimo etapas lapkričio 26 d. prasidėsiančiam pasaulio čempionatui, pabrėžė ir Švedijos rinktinės treneris.
„Gerai, kad turime keturis taškus bei gerą įmestų ir praleistų įvarčių skirtumą. Svarbiausia, kad šią savaitę turėjome gerą treniruočių stovyklą. Galėjome įvertinti, kurios sudėtys gali efektyviai žaisti prieš tam tikro stiliaus varžoves, – teigė Švedijos rinktinės treneris Tomas Axneris. – Žinojome, kad tarp mūsų ir Lietuvos rinktinės yra lygių skirtumas. Tačiau mums pavyko išlikti susikaupusioms, nepaisant didelio skirtumo tarp abiejų komandų fiziškumo. Vartininkė Filippa Idehn daug kartų mus išgelbėjo, kai varžovės išbėgdavo viena prieš vieną ir tai buvo pagrindinis veiksnys, taip anksti nulėmęs rungtynių baigtį. Sužaidus devynias minutes, rungtynės buvo baigtos.“
2026 m. Europos moterų rankinio čempionatas vyks kitų metų gruodį Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Rumunijoje ir Turkijoje.
Lietuvos rankininkės Europos čempionato finaliniame etape yra žaidusios vienintelį kartą. 1996 m. Danijoje vykusiame čempionate Lietuvos rinktinė užėmė 12 vietą.
