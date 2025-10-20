Intriga išlieka – kas bus Benedikto Vanago šturmanas 14-ajame Dakare?

„Taip, planas dalyvauti Dakare yra. Toks planas yra jau daugiau nei dešimtmetį, tačiau ne viskas taip paprasta kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Nors dalyvausime 14-ąjį kartą ir yra nemažai patirties, tačiau tai niekada nėra paprastas procesas. Dakaras – išskirtinis savo unikalumu ir kompleksiškumu. Kasmet ruošiantis reikia dėlioti tūkstančius punktų, kuriems turi būti pasiruošęs, ir dienos pabaigoje nesvarbu, kaip gerai planuoji, vis tiek kažkas nutinka ne pagal planą. Pavyzdžiui, vienas iš opių, šiuo metu dar neatsakytų klausimų – kas bus šturmanas? Per visą Dakaro istoriją buvo dvi situacijos, kai likus minimaliam laikui sužinodavome, kad dėl medicininių priežasčių teks keisti šturmaną“, – atvirauja Dakaro legenda Benediktas Vanagas.
Pernai, panašiu metu spalio mėnesį, šturmanas Kuldaras Sikk buvo priverstas atsisakyti dalyvavimo Dakare, nes pateko į avariją ir patyrė stuburo traumą. Šiemet, vėl likus tik porai mėnesių, Kuldaro galimybės dalyvauti vis dar yra miglotos. 2019-aisiais, likus vos 5 dienoms iki skrydžio į Saudo Arabiją, pasiekė žinia, kad ilgametis B. Vanago šturmanas Sebastianas Rozwadowskis netikėtai susirgo. Tuo metu naują šturmaną komandai pavyko rasti per 3 dienas.
Kiekvienas pasiruošimas į Saudo Arabijos dykumas – negailestinga išlikimo treniruotė. „Be jokio atsiklausimo esi įmetamas į situacijas, kur vėl ir vėl tikrinama tavo sukaupta išmintis. Po intensyvaus vasaros sezono, kurio metu įveikėme beveik 3000 km greičio ruožuose, jaučiuosi susikoncentravęs“, – sako B. Vanagas.
Vairuotojo sportinis ir psichologinis pasiruošimas – vienas kertinių elementų pasiruošimo procese. Tačiau yra daug kitų pakopų, kuriomis turi pasirūpinti komandos lyderis: komandos komplektavimas, darbas su partneriais ir finansų pritraukimas, techninis bolido paruošimas, atsarginių detalių ir įrangos užsakymas, logistikos planavimas, komunikacijos tinklelio parengimas. Kiekviena pakopa – reikalauja patirties, kompetencijų ir prisitaikymo prie esamos realybės.
Intriga dėl „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics” finalinio sąstato išlieka, tačiau lenktynininkas žada atskleisti daugiau kortų komandos pristatymo metu, lapkričio mėnesį. Ekipažo laukia 14-asis Dakaras. Komandos pilotas B. Vanagas yra daugiausiai kartų Dakare startavęs lietuvis.
