Tinklinis

Šiaulių tinklininkai dramatiškai pratęsė pergalių seriją Baltijos lygoje, gargždiškiai pergale debiutavo naujoje arenoje

2025-10-20 18:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-20 18:22

Šiaulių „Elgos-Grafaitės-S-Sporto“ tinklininkai tęsia nuostabų žygį „Elme Messer“ Baltijos vyrų tinklinio čempionato starte. Šiauliečiai savaitgalį pratęsė pergalių seriją iki keturių ir išlieka vienvaldžiais turnyro lyderiais.

Šiaulių klubo nuotr. | Komandos nuotr.

0

Šiaulių klubas savaitgalį išvykoje po dramatiškos kovos 3-2 (20:25, 24:26, 25:17, 27:25, 15:13) palaužė „Jėkabpils Lūši“ (Latvija) ekipą.

Nugalėtojos į priekį vedė Erikas Makaras, surinkęs 23 taškus. 16 taškų pelnė Arvydas Mišeikis, 12 – Tomas Rogal, po 9 – Artūras Vincėlovičius ir Simas Grigalaitis.

Latvijos komandoje išsiskyrė Matiss Gabdullins su 27 taškais.

Su 10 taškų „Elga-Grafaitė-S-Sportas“ išlieka Baltijos lygos lyderiu.

Kitas rungtynes Šiaulių klubas žais sekmadienį namuose, kur priims čempionės titulą ginančią Tartu „Bigbank“ (Estija) komandą.

Naujoje arenoje – pergalingas startas

Tuo tarpu Latvijos-Lietuvos tinklinio lygoje pergalingai startavo vicečempionė Gargždų „Amber Volley“ komanda.

Lietuvos ekipa Vakarų grupės rungtynėse naujutėlėje Gargždų arenoje 3-0 (30:28, 25:17, 25:13) įveikė „Jelgava-JN“ tinklininkus.

„Rezultatu esu patenkintas, bet žaidimo kokybė dar netenkina. Reikia įdėti nemažai darbo, kad stabilizuotume žaidimą ir mažiau „banguotume“. Pirmas setas buvo nervingas, pavyko laimėti tik po ilgo kovos. Darėme daug nereikalingų klaidų. Iš dalies tai normalu, nes tai buvo pirmosios mūsų oficialios rungtynės. Taip pat turime atnaujintą kolektyvą, daug jaunimo. 2-3 setuose stabilizavome žaidimą, sumažinome klaidų kiekį ir pradėjome labiau spausti varžovus paduodami ir puldami. Tai leido gana ramiai ir užtikrintai laimėti rungtynes“, – kalbėjo „Amber Volley“ treneris Sergeju Ščegol.

Tai buvo pirmas „Amber Volley“ išbandymas neseniai duris atvėrusioje Gargždų sporto centro arenoje. S. Ščegol neslepia, kad prireikė laiko prie jos priprasti, bet žaidimas modernioje salėje suteikė daug malonumo.

„Žaisti šiame puikiame komplekse yra be galo didelis malonumas. Tai labai didelis pliusas tinkliniui Lietuvoje. Sunku perduoti emocijas, čia gaunasi tikra tinklinio šventė ne tik sportininkams, bet ir mūsų fanams. Jiems noriu ypač padėkoti už palaikymą“, – kalbėjo S. Ščegol.

Šeštadienį „Amber Volley“ namuose susitiks su „Aizpute“ ekipa.

