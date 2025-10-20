Mantas Armalis keliasi į Suomijos „Ilves“ komandą: prisijungs prie Čempionų lygos lyderių

Šį sezoną be komandos pradėjęs ir tik kelias treniruotias su buvusia „Leksands IF“ komanda turėjęs M. Armalis oficialiai pasirašė kontraktą iki sezono pabaigos su Tamperės „Ilves“ ekipa.
„Mantas Armalis suteikia mūsų vartininkų grandžiai daugiau gylio, patirties ir konkurencijos. Jis atvyksta į Suomiją šį vakarą ir prisijungs prie komandos rytoj“, – klubo svetainei sakė „Ilves“ sporto direktorius Timo Koskela.
„Ilves“ komandoje jau anksčiau žaidė vartininkai čekas Dominikas Pavlatas ir suomis Roope Taponenas.
Traumų kamuotas M.Armalis dar praėjusį sezoną Švedijos lygoje sužaidė tik 16 rungtynių, per kurias atrėmė 88,07 proc. smūgių į vartus ir per rungtynes vidutiniškai praleisdavo po 3,02 įvarčio. „Leksands IF“ jis praleido 3 sezonus, o Švedijoje buvo sužaidęs 7 sezonus paeiliui.
M. Armalis taip pat nerungtyniavo ir Lietuvos rinktinėje, kuri pasaulio I-ojo diviziono B grupėje iškovojo aukso medalius ir kelialapį į I-ojo diviziono A grupę.
Šiame sezone „Ilves“ žaidžia banguotai – Suomijos čempionate jie per 15 rungtynių iškovojo vos 5 pergales (2 iš jų po pratęsimo) ir su 15 taškų žengia paskutinėje, šešioliktoje vietoje. Visgi Čempionų lygoje jie žaidžia nepriekaištingai ir per 6 rungtynes yra iškovoję visas 6 pergales bei su 18 taškų rikiuojasi 1-oje pozicijoje.
