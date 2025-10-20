Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

Mantas Armalis keliasi į Suomijos „Ilves“ komandą: prisijungs prie Čempionų lygos lyderių

2025-10-20 18:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-20 18:15

Lietuvos vyrų rinktinės vartininkas 33-ejų metų Mantas Armalis surado naują klubą.

Mantas Armalis | Organizatorių nuotr.

Lietuvos vyrų rinktinės vartininkas 33-ejų metų Mantas Armalis surado naują klubą.

REKLAMA
0

Šį sezoną be komandos pradėjęs ir tik kelias treniruotias su buvusia „Leksands IF“ komanda turėjęs M. Armalis oficialiai pasirašė kontraktą iki sezono pabaigos su Tamperės „Ilves“ ekipa.

„Mantas Armalis suteikia mūsų vartininkų grandžiai daugiau gylio, patirties ir konkurencijos. Jis atvyksta į Suomiją šį vakarą ir prisijungs prie komandos rytoj“, – klubo svetainei sakė „Ilves“ sporto direktorius Timo Koskela.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ilves“ komandoje jau anksčiau žaidė vartininkai čekas Dominikas Pavlatas ir suomis Roope Taponenas.

REKLAMA
REKLAMA

Traumų kamuotas M.Armalis dar praėjusį sezoną Švedijos lygoje sužaidė tik 16 rungtynių, per kurias atrėmė 88,07 proc. smūgių į vartus ir per rungtynes vidutiniškai praleisdavo po 3,02 įvarčio. „Leksands IF“ jis praleido 3 sezonus, o Švedijoje buvo sužaidęs 7 sezonus paeiliui.

REKLAMA

M. Armalis taip pat nerungtyniavo ir Lietuvos rinktinėje, kuri pasaulio I-ojo diviziono B grupėje iškovojo aukso medalius ir kelialapį į I-ojo diviziono A grupę.

Šiame sezone „Ilves“ žaidžia banguotai – Suomijos čempionate jie per 15 rungtynių iškovojo vos 5 pergales (2 iš jų po pratęsimo) ir su 15 taškų žengia paskutinėje, šešioliktoje vietoje. Visgi Čempionų lygoje jie žaidžia nepriekaištingai ir per 6 rungtynes yra iškovoję visas 6 pergales bei su 18 taškų rikiuojasi 1-oje pozicijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų