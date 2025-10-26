Kalendorius
„EA7 Emporio Armani“ pergalę lėmė trijų lyderių pasirodymas Italijos lygoje

2025-10-26 19:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-26 19:14

Italijos pirmenybėse dar vieną pergalė nuskynė Milano „EA7 Emporio Armani“ (3/1) ekipa.

D.Bookeris buvo tarp ryškiausių mačo žaidėjų

0

Ettore Messinos auklėtiniai namie 101:88 (20:17, 30:32, 32:23, 19:16) nugalėjo Venecijos „Umana Reyer“ (2/2).

Milano klubas turėjo tris ryškius lyderius – po 23 taškus pelnė Devinas Bookeris (3/5 tritaškių), Armoni Brooksas (3/7 tritaškių, 7 atk. kam.) ir Shavonas Shieldsas (4 atk. kam., 5 rez. perd.). Nė vienas iš jų pagalbininkų nepasiekė dviženklės ribos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rezultatyvų šeimininkų puolimą užkūrė 52 procentų tikslumu mesti tritaškiai (13/25).

Svečiams 15 taškų atnešė Ky’us Bowmanas, 14 – Jordanas Parksas, 13 – R.J.Cole’as (5 atk. kam., 1/5 tritaškių), po 10 – Leonardo Candi ir Kyle’as Wiltjeras (6 atk. kam.).

Dvigubą Eurolygos savaitę „EA7 Emporio Armani“ pradės Barselonoje, o baigs namų maču prieš Paryžiaus „Paris“.

