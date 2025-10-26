19-metis Joao Fonseca – ATP 500 turnyro Bazelyje nugalėtojas: teks laikytis pažado ir keisti šukuoseną

J. Fonseca mačo pradžioje laimėjo varžovo padavimų seriją, tada atlaikė du „break pointus“ ir atitrūko 3:0. Vėliau jau J. Fonseca nerealizavo „break pointo“, o penktajame geime dar pralaimėjo savo padavimų seriją (3:2). Visgi, A. Davidovičius Fokina rezultato taip ir neišlygino, nes šeštajame geime nesėkmingai padavinėjo kamuoliuką. J. Fonseca setą galėjo baigti ir anksčiau, jei aštuntajame geime būtų realizavęs vieną iš dviejų „set pointų“.
Antrajame sete intrigos buvo mažiau. J. Fonseca laimėjo pirmus 2 seto geimus ir taip susikrovė pergalingą pranašumą. Brazilas vėliau galėjo laimėti dar 3 varžovo padavimų serijas, bet nerealizavo 4 „break pointų“, o A. Davidovičius Fokina tokių progų antrajame sete apskritai neturėjo.
J. Fonseca po pergalės dėkojo savo komandai ir atskleidė, kad dabar turės pakeisti savo įvaizdį: „Ačiū jums, vyručiai. Daviau pažadą, kad jei laimėsiu tokio lygio turnyrą, tada nusiskusiu galvą. Tuoj nebeturėsiu plaukų“.
J. Fonsecai tai buvo antras laimėtas ATP turo vienetų turnyras per karjerą – pirmąjį jis laimėjo šių metų pradžioje ATP 250 turnyre Argentinoje. J. Fonseca tapo pirmu brazilu nuo Gustavo Kuerteno laikų 2001 m., laimėjusiu aukštesnės nei ATP 250 serijos turnyrą. Nugalėtojui atitek 500 reitingo taškų bei 471,825 tūkst. eurų.
Turnyrą Bazelyje paženklino traumų „epidemija“. Net 3 iš 4 ketvirtfinalių baigėsi dėl traumų, o vėliau pusfinalyje Ugo Humbertas dėl nugaros skausmų nebaigė mačo prieš A. Davidovičių Fokiną.
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Bazelyje prizų fondą sudarė kiek daugiau nei 2,523 mln. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!