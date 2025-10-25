Kalendorius
Spalio 25 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Įspūdinga: Sinneris 12-ą kartą iš eilės nugalėjo de Minaurą ir pateko į finalą

2025-10-25 21:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-25 21:05

Vienoje (Austrija) tęsiasi ATP 500 serijos „Erste Bank Open“ vyrų teniso turnyras, kuriame šeštadienį paaiškėjo abu finalo dalyviai.

Jannikas Sinneris | Scanpix nuotr.

Vienoje (Austrija) tęsiasi ATP 500 serijos „Erste Bank Open“ vyrų teniso turnyras, kuriame šeštadienį paaiškėjo abu finalo dalyviai.

REKLAMA
0

Turnyro favoritas italas Jannikas Sinneris (ATP-2) kiek greičiau nei per pusantros valandos 6:3, 6:4 nugalėjo australą Alexą de Minaurą (ATP-7). Tai buvo net 12-a italo pergalė prieš australą iš tiek pat galimų. Tarp karjerą tęsiančiu žaidėju didesniu vienpusišku dominavimu gali pasigirti tik Novakas Djokovičius, kuris visus 20 kartų nugalėjo Gaelį Monfilsą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Sinneris pusfinalį pradėjo spurtu 4:0. Vėliau italas pralaimėjo savo padavimų seriją, bet tai jo iš vėžių neišmušė. J. Sinneris setą galėjo laimėti ir didesniu skirtumu, jei šeštajame geime būtų realizavęs „break pointą“. Antrajame sete A. de Minauras sykį atsitiesė po pralaimėtos savo padavimų serijos, bet tada J. Sinneris realizavo dar vieną „break pointą“ ir šį kartą pranašumą išlaikė.

REKLAMA
REKLAMA

Antrajame pusfinalyje vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) per kiek daugiau nei pusantros valandos 6:4, 7:5 nugalėjo italą Lorenzo Musetti (ATP-8). Vokiečiui tai buvo trečia pergalė šiame sezone prieš pirmo dešimtuko žaidėją.

REKLAMA

Pirmajame sete lemtingu tapo septintasis geimas, kai A. Zverevas trečiu bandymu realizavo „break pointą“. Kituose šio seto geimuose nė vienas žaidėjas neturėjo realių galimybių laimėti varžovo padavimų seriją.

Lygi kova antrajame sete vyko net 10 geimų. Vienuoliktajame geime A. Zverevas pagaliau susikūrė „break pointą“ ir susikrovė pergalingą pranašumą. Tuo tarpu italas pusfinalį baigė taip ir negavęs „break pointo“ galimybės.

Finalą sekmadienį nuo 15 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Vienoje prizų fondą sudaro beveik 2,737 mln. eurų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Jannikas Sinneris | Scanpix nuotr.
Įspūdingas reginys Vienoje: ATP 500 turnyro pusfinaliuose – vien pirmojo dešimtuko nariai
Daniilas Medvedevas | Scanpix nuotr.
Moutet eliminavo nesivaldžiusį Medvedevą iš Vienos turnyro – rusas praranda šansus žaisti „ATP Finals“
Jannikas Sinneris | Scanpix nuotr.
Susierzinusiam Zverevui – Sinnerio atsakas: „Nuo manęs su Alcarazu tai nepriklauso“ (3)
Alexanderis Zverevas | Scanpix nuotr.
Zverevas kritikuoja turnyrų organizatorius dėl kortų dangos: tai palanku Alcarazui ir Sinneriui? (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų