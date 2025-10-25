Įspūdinga: Sinneris 12-ą kartą iš eilės nugalėjo de Minaurą ir pateko į finalą

Turnyro favoritas italas Jannikas Sinneris (ATP-2) kiek greičiau nei per pusantros valandos 6:3, 6:4 nugalėjo australą Alexą de Minaurą (ATP-7). Tai buvo net 12-a italo pergalė prieš australą iš tiek pat galimų. Tarp karjerą tęsiančiu žaidėju didesniu vienpusišku dominavimu gali pasigirti tik Novakas Djokovičius, kuris visus 20 kartų nugalėjo Gaelį Monfilsą.
... pic.twitter.com/KH0uNBOf59— José Morgado (@josemorgado) October 25, 2025
J. Sinneris pusfinalį pradėjo spurtu 4:0. Vėliau italas pralaimėjo savo padavimų seriją, bet tai jo iš vėžių neišmušė. J. Sinneris setą galėjo laimėti ir didesniu skirtumu, jei šeštajame geime būtų realizavęs „break pointą“. Antrajame sete A. de Minauras sykį atsitiesė po pralaimėtos savo padavimų serijos, bet tada J. Sinneris realizavo dar vieną „break pointą“ ir šį kartą pranašumą išlaikė.
Antrajame pusfinalyje vokietis Alexanderis Zverevas (ATP-3) per kiek daugiau nei pusantros valandos 6:4, 7:5 nugalėjo italą Lorenzo Musetti (ATP-8). Vokiečiui tai buvo trečia pergalė šiame sezone prieš pirmo dešimtuko žaidėją.
Pirmajame sete lemtingu tapo septintasis geimas, kai A. Zverevas trečiu bandymu realizavo „break pointą“. Kituose šio seto geimuose nė vienas žaidėjas neturėjo realių galimybių laimėti varžovo padavimų seriją.
Lygi kova antrajame sete vyko net 10 geimų. Vienuoliktajame geime A. Zverevas pagaliau susikūrė „break pointą“ ir susikrovė pergalingą pranašumą. Tuo tarpu italas pusfinalį baigė taip ir negavęs „break pointo“ galimybės.
Finalą sekmadienį nuo 15 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Vienoje prizų fondą sudaro beveik 2,737 mln. eurų.
