Kalendorius
Spalio 25 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Netikėtos ketvirtfinalių pabaigos Bazelyje: net trys ATP 500 turnyro mačai baigėsi dėl žaidėjų traumų

2025-10-25 13:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-25 13:15

Bazelyje (Šveicarija) tęsiasi ATP 500 serijos „Swiss Indoors Basel“ vyrų teniso turnyras.

Denisas Šapovalovas ir Joao Fonseca | Scanpix nuotr.

Bazelyje (Šveicarija) tęsiasi ATP 500 serijos „Swiss Indoors Basel“ vyrų teniso turnyras.

REKLAMA
0

Galimybes patekti į „ATP Finals“ susikomplikavo kanadietis Felixas Auger-Aliassime (ATP-12). Jis ketvirtfinalyje 3:6 atsiliko nuo ispano Jaume Munaro (ATP-42) ir netikėtai atsisakė tęsti mačą. Kanadietis trečiajame geime nerealizavo poros „break pointų“, o ketvirtajame pralaimėjo savo padavimų seriją ir vėliau nepavijo varžovo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

F. Auger-Aliassime pagal šiemet pelnytus ATP reitingo taškus liko 9-as. Iki 8-os vietos ir bilieto į „ATP Finals“ kanadiečiui trūksta 380 taškų.

REKLAMA
REKLAMA

Vėliau F. Auger-Aliassime pavyzdžiu „pasekė“ ir dar vienas Kanados atstovas Denisas Šapovalovas (ATP-23), kuris 6:3, 3:6, 1:4 atsiliko nuo jaunojo brazilo Joao Fonsecos (ATP-46) ir nusprendė daugiau nežaisti.

REKLAMA

F. Auger-Aliassime pasitraukimu nepasinaudojo vienas iš jo konkurentų kovoje dėl vietos „ATP Finals“ turnyre – norvegas Casperas Ruudas (ATP-11). Jis 6:7 (1:7) pralaimėjo įtemptą pirmąjį setą prieš ispaną Alejandro Davidovičių Fokiną (ATP-18) ir atsisakė tęsti mačą.

Pagal oficialų turnyro puslapį, F. Auger-Aliassime susižeidė kairįjį kelį, D. Šapovalovas – dešinįjį kelį, o C. Ruudas – čiurną.

REKLAMA
REKLAMA

Vieninteliame ketvirtfinalyje, kuris buvo sužaistas iki galo, prancūzas Ugo Humbertas (ATP-24) 7:6 (7:0), 6:4 įveikė amerikietį Reilly Opelką (ATP-62). Teniso aukštaūgio neišgelbėjo net ir 16 atliktų neatremiamų padavimų (prancūzas jų atliko 9).

Pusfinalyje U. Humbertas žais su A. Davidovičiumi Fokina, o J. Munaras – su J. Fonseca.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Bazelyje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,523 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų