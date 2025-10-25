Netikėtos ketvirtfinalių pabaigos Bazelyje: net trys ATP 500 turnyro mačai baigėsi dėl žaidėjų traumų

Galimybes patekti į „ATP Finals“ susikomplikavo kanadietis Felixas Auger-Aliassime (ATP-12). Jis ketvirtfinalyje 3:6 atsiliko nuo ispano Jaume Munaro (ATP-42) ir netikėtai atsisakė tęsti mačą. Kanadietis trečiajame geime nerealizavo poros „break pointų“, o ketvirtajame pralaimėjo savo padavimų seriją ir vėliau nepavijo varžovo.
F. Auger-Aliassime pagal šiemet pelnytus ATP reitingo taškus liko 9-as. Iki 8-os vietos ir bilieto į „ATP Finals“ kanadiečiui trūksta 380 taškų.
Vėliau F. Auger-Aliassime pavyzdžiu „pasekė“ ir dar vienas Kanados atstovas Denisas Šapovalovas (ATP-23), kuris 6:3, 3:6, 1:4 atsiliko nuo jaunojo brazilo Joao Fonsecos (ATP-46) ir nusprendė daugiau nežaisti.
F. Auger-Aliassime pasitraukimu nepasinaudojo vienas iš jo konkurentų kovoje dėl vietos „ATP Finals“ turnyre – norvegas Casperas Ruudas (ATP-11). Jis 6:7 (1:7) pralaimėjo įtemptą pirmąjį setą prieš ispaną Alejandro Davidovičių Fokiną (ATP-18) ir atsisakė tęsti mačą.
Pagal oficialų turnyro puslapį, F. Auger-Aliassime susižeidė kairįjį kelį, D. Šapovalovas – dešinįjį kelį, o C. Ruudas – čiurną.
Vieninteliame ketvirtfinalyje, kuris buvo sužaistas iki galo, prancūzas Ugo Humbertas (ATP-24) 7:6 (7:0), 6:4 įveikė amerikietį Reilly Opelką (ATP-62). Teniso aukštaūgio neišgelbėjo net ir 16 atliktų neatremiamų padavimų (prancūzas jų atliko 9).
Pusfinalyje U. Humbertas žais su A. Davidovičiumi Fokina, o J. Munaras – su J. Fonseca.
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Bazelyje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,523 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
