TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

„Napoli“ įveikė „Inter“ Italijos „Serie A“ superklubų dvikovoje

2025-10-25 21:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-25 21:05

Italijos „Serie A“ pirmenybėse įvyko dviejų stipriausių praėjusio sezono šalies komandų susidūrimas.

Frankas Anguissa | Scanpix nuotr.

Italijos „Serie A“ pirmenybėse įvyko dviejų stipriausių praėjusio sezono šalies komandų susidūrimas.

0

„Napoli“ ekipa sugebėjo apginti savo namų tvirtovę ir 3:1 nugalėjo Milano „Inter“.

Pirmasis kėlinys išsiskyrė vienuolikos metrų baudiniu ir traumomis. Jį realizavo Kevinas de Bruyne, kuris vos po kelių minučių buvo priverstas palikti aikštę. Kėlinio nebaigė ir varžovų saugas Henrikhas Mkhitaryanas, kuris sužaidė kiek daugiau nei pusvalandį.

Po pertraukos puikų šūvį vienu prisilietimu atliko Scottas McTominay. Jis greitoje atakoje smūgiu vienu prisilietimu pasiuntė kamuolį į vartų tinklą.

Vėliau „Inter“ viltis atgaivino Hakano Calhanoglu realizuotas baudinys, bet netrukus „Napoli“ persvara vėl siekė du įvarčius. Frankas Anguissa išlaviravo tarp varžovų gynėjų ir susikūręs erdvės smūgiui buvo nepriekaištingas.

Rungtynių metu užfiksuotas konfliktas tarp „Inter“ žvaigždės Lautaro Martinezo ir „Napoli“ trenerio Antonio Conte. Jie kurį laiką apsižodžiavo, kol galiausiai jie apsiėjo be nuobaudų, o rungtynės buvo tęsiamos.

Po pergalės „Napoli“ sąskaitoje – 18 taškų. „Inter“ turi 15.

