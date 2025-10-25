Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Regbis

Lenkijos regbio rinktinės kapitonas po pergalės Šiauliuose: „Lietuviai mums nebuvo pavojingi“

2025-10-25 20:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-25 20:55

Lietuvos vyrų regbio rinktinė šeštadienį Šiaulių regbio stadione pradėjo naują ciklą antrajame pagal pajėgumą Europos čempionato „Trophy“ divizione. Nemažai atsinaujinusi Lietuvos rinktinė pirmosiose rungtynėse sudėtingomis oro sąlygomis 8:41 (3:29) pralaimėjo šio diviziono nugalėtojos titulą ginančiai Lenkijai.

Lietuvių ir lenkų rungtynės | Evaldo Černiausko nuotr.

Lietuvių ir lenkų rungtynės | Evaldo Černiausko nuotr.

0

Anot lenkų žiniasklaidos, prieš šias rungtynes buvo abejojama, ar rinktinei galės padėti kapitonas Piotras Zeszutekas. Jis praėjusią savaitę Lenkijos lygoje užsidirbo raudoną kortelę. Visgi, Lenkijos regbio federacija spėjo išspręsti šią problemą ir P. Zeszutekas Šiauliuose išbėgo į aikštę.

Lenkų kapitonas neparodė savo geriausio žaidimo ir buvo pakeistas antrojo kėlinio pradžioje, bet tai nesutrukdė svečiams pasiekti lengvą pergalę.

„Aikštę permerkė lietus, o kamuolys buvo gana slidus, bet mes prie tokių žaidimo sąlygų esame įpratę. Kontroliavome rungtynes visas 80 minučių, o lietuviai mums nekėlė jokios grėsmės. Buvome pranašesni visais aspektais. Žaidimas šiandien nebuvo pats gražiausias, bet svarbu tai, kad pergalė pasiekta, be to, dar pelnėme ir papildomą tašką. Žingsnis po žingsnio judame link savo tikslo“, – sakė P. Zeszutekas.

Lenkai yra vadinami pagrindiniais favoritais pakilti į aukštesnį divizioną.

Lapkričio 1 dieną Lietuvos regbininkai išvykoje žais su Švedija, o lapkričio 15 dieną – svečiuose su iš žemesnio divizioną pakilusia Danija.

