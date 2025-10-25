Mantvydas Tveraga: „Džiaugiuosi savo žaidėjų atsidavimu, jie viską paliko aikštėje“

Nors Lietuvos regbininkai demonstravo kovingumą, už klaidas skaudžiai baudę ir savo jėgos pranašumą išnaudoję lenkai šventė pergalę 41:8 (29:3).
„Džiaugiuosi savo žaidėjų atsidavimu, jie viską paliko aikštėje. Dabar reikia toliau daug dirbti, augti ir tobulėti. Šiose rungtynėse turėjome problemų su užribiais. Turėjome galimybę gerai sužaisti jų pusėje, bet nepagaudavome kamuolių iš užribio. Dėl to buvo sudėtinga. Atakuodami padarėme per daug klaidų, o tokio lygio varžovė kaip Lenkija už klaidas skaudžiai baudžia“, – sakė pirmą kartą Lietuvos rinktinės vyr. trenerio pareigose dirbęs Mantvydas Tveraga.
Lenkijos rinktinė gina „Trophy“ diviziono nugalėtojos titulą ir yra arčiausiai pakilimo į aukščiausią divizioną. Į jį pakils geriausia dviejų „Trophy“ ciklų rinktinė.
Kitas rungtynes Lietuvos rinktinė lapkričio 1 dieną žais išvykoje su Švedijos komanda. Lapkričio 15 dieną mūsiškių lauks mačas svečiuose su iš žemesnio diviziono pakilusia Danijos rinktine.
Šiame divizione taip pat rungtyniauja Čekija ir Kroatija.
