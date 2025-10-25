Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Graikijoje – solidus Dimšos pasirodymas

2025-10-25 18:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-25 18:05

Tomo Dimšos atstovaujama Salonikų PAOK (3/1) komanda Graikijos lygoje namie 87:73 (21:14, 25:24, 25:19, 16:16) nugalėjo Atėnų „Peristeri“ (2/1) klubą.

T.Dimša pelnė 12 taškų (FIBA nuotr.)

Tomo Dimšos atstovaujama Salonikų PAOK (3/1) komanda Graikijos lygoje namie 87:73 (21:14, 25:24, 25:19, 16:16) nugalėjo Atėnų „Peristeri“ (2/1) klubą.

0

T.Dimša per 30 minučių pelnė 12 taškų (1/4 dvit., 3/6 trit., 1/1 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 2 perdavimus, kartą klydo, gavo 2 blokus, provokavo pražangą, 2 kartus prasižengė bei rinko 13 naudingumo balų.

PAOK po 16 taškų įmetė Stephenas Brownas ir K.J.Jacksonas, „Peristeri“ po 15 pelnė Ty‘us Nicholsas ir Riley Abercrombie.

