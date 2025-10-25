Tubutis išsiskyrė rezultatyviu žaidimu Vroclave

Lietuvis per 19 minučių pelnė 11 taškų (2/3 dvit., 2/5 trit., 1/2 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko perdavimą, 2 kartus klydo, blokavo metimą, gavo bloką pats, provokavo 4 pražangas, 3 kartus prasižengė ir rinko 14 naudingumo balų.
„Arka“ ekipai 17 taškų įmetė Krešimiras Ljubičičius (14 atk. kam.), „Slask“ 25 taškus pelnė Kadre‘as Gray‘us.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!