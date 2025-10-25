Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Tubutis išsiskyrė rezultatyviu žaidimu Vroclave

2025-10-25 20:37 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-25 20:37

Lenkijoje pralaimėjimą patyrė Einaro Tubučio atstovaujama Gdynės „Arka“ (3/1), kuri 68:87 (19:22, 19:26, 22:20, 8:19) nusileido Vroclavo „Slask“ (2/2) klubui.

E.Tubutis pelnė 11 taškų

0

Lietuvis per 19 minučių pelnė 11 taškų (2/3 dvit., 2/5 trit., 1/2 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko perdavimą, 2 kartus klydo, blokavo metimą, gavo bloką pats, provokavo 4 pražangas, 3 kartus prasižengė ir rinko 14 naudingumo balų.

„Arka“ ekipai 17 taškų įmetė Krešimiras Ljubičičius (14 atk. kam.), „Slask“ 25 taškus pelnė Kadre‘as Gray‘us.

