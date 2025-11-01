Kaune kritusi ASVEL po dramatiškos kovos pralaimėjo ir Prancūzijos lygoje

Didžiąją dalį mačo pirmavusi ASVEL likus 10 sekundžių iki ketvirto kėlinio pabaigos pirmavo 2 taškais – 85:83. Paskutinės atakos metu kamuolys nukeliavo į Jeremiah Hillo rankas ir šis tritaškiu išplėšė pergalę svečiams – 86:85.
Iki pergalingo metimo J.Hillas buvo prametęs visus 6 savo tritaškius.
Pralaimėjusiems Adamas Atamna pelnė 18 taškų (3/4 trit.), Glynnas Watsonas surinko 16 (3/4 trit.), Zacas Seljaasas – 14 (7 atk. kam.).
Nugalėtojams Justynas Muttsas įmetė 20 taškų, Zacas Cuthberstonas pridėjo 14, J.Hillas – 13 (1/7 trit.).
Dar šią savaitę Vilerbano ekipa viešėjo Kaune, kur Eurolygos rungtynėse ją sutriuškino „Žalgiris“.
