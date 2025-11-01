 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Kaune kritusi ASVEL po dramatiškos kovos pralaimėjo ir Prancūzijos lygoje

2025-11-01 23:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-01 23:48

Vilerbano ASVEL (4/2) ekipa Prancūzijos čempionato rungtynėse namie 85:86 (28:22, 17:26, 14:14, 26:24) nusileido pranoko Šolės „Basket“ (3/3) komandai.

ASVEL („Facebook“ nuotr.)

Vilerbano ASVEL (4/2) ekipa Prancūzijos čempionato rungtynėse namie 85:86 (28:22, 17:26, 14:14, 26:24) nusileido pranoko Šolės „Basket“ (3/3) komandai.

0

Didžiąją dalį mačo pirmavusi ASVEL likus 10 sekundžių iki ketvirto kėlinio pabaigos pirmavo 2 taškais – 85:83. Paskutinės atakos metu kamuolys nukeliavo į Jeremiah Hillo rankas ir šis tritaškiu išplėšė pergalę svečiams – 86:85.

Iki pergalingo metimo J.Hillas buvo prametęs visus 6 savo tritaškius.

Pralaimėjusiems Adamas Atamna pelnė 18 taškų (3/4 trit.), Glynnas Watsonas surinko 16 (3/4 trit.), Zacas Seljaasas – 14 (7 atk. kam.).

Nugalėtojams Justynas Muttsas įmetė 20 taškų, Zacas Cuthberstonas pridėjo 14, J.Hillas – 13 (1/7 trit.).

Dar šią savaitę Vilerbano ekipa viešėjo Kaune, kur Eurolygos rungtynėse ją sutriuškino „Žalgiris“.

