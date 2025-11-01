 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

O.Olisevičius buvo rezultatyvus, bet jo ekipa Italijoje lieka be pergalių

2025-11-01 23:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-01 23:32

Italijoje Osvaldo Olisevičiaus atstovaujama Trevizo „Nutribullet“ (0/5) ekipa namie 100:107 (30:25, 24:33, 23:34, 23:15) nusileido Triesto „Pallacanestro“ (3/2) komandai.

O.Olisevičius buvo rezultatyvus

0

Puolėjas iš Lietuvos per 30 minučių pelnė 19 taškų (4/9 dvit., 3/8 trit., 2/3 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, 2 kartus prasižengė, 3 sykius suklydo, išprovokavo pražangą ir surinko 17 naudingumo balų.

Nugalėtojams Jahmi’us Ramsey pelnė 34 taškus (7/11 trit.), Mady Sissoko pridėjo 19 (11 atk. kam.).

Pralaimėjusiems Muhammadas-Ali Abdur-Rahkmanas įmetė 30 taškų (6/13 trit.), Kruize’as Pinkinsas surinko 20 (7 atk. kam.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

