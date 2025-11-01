Luciano Spaletti sėkmingai pradėjo darbą prie „Juventus“ vairo – išvykoje nugalėtas „Cremonese“

Luciano Spaletti debiutinėse rungtynėse treniruojant „Juventus“ jie išvykoje 2:1 parklupdė „Cremonese“ klubą.
Pirmojo įvarčio ilgai laukti nereikėjo. Po mažiau nei 90 sekundžių Filipas Kostičius gavo kamuolį netoli varžovų vartų ir pasiuntė jį į oponentų vartų tinklą.
Po pertraukos „Juventus“ persvarą įtvirtino Andrea Cambiaso. Jis iš baudos aikštelės vidurio paleido galingą smūgį, kurio visiškai sustabdyti vartininkas nesugebėjo.
„Cremonense“ klubui viltį dar buvo grąžinęs Jamie Vardy. Puikiai pažįstamo anglo smūgis suteikė šeimininkams vilties, bet išsikapstyti iš deficito jie nesugebėjo.
Antra pergalė iš eilės leido „Juventus“ pakilti į penktąją poziciją „Serie A“ čempionate.
