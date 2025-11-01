Justas Furmanavičius be taškų, „Anwil“ nusileido Varšuvos „Legia“

Lietuvis aikštėje praleido 11 minučių, tačiau taškų nepelnė (0/2 trit.), 4 kartus prasižengė ir surinko -2 naudingumo balus.
Nugalėtojams Carlas Ponsaras įmetė 17 taškų (5/11 metimai), Benjaminas Shungu, Michalas Kolenda ir Andžejus Pluta (5 rez. per.) surinko po 11.
Pralaimėjusiems Ericas Lockettas pelnė 14 taškų, A.J.Slaughteris ir Isaiah Mucius (5 kld.) surinko po 11 taškų.
Varšuvos klubas žaidžia vienoje FIBA Čempionų grupėje su Vilniaus „Ryto“ komanda.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!