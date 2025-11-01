 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Justas Furmanavičius be taškų, „Anwil“ nusileido Varšuvos „Legia“

2025-11-01 23:23 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-01 23:23

Lenkijoje pralaimėjimą patyrė Justo Furmanavičiaus atstovaujama Vloclaveko „Anwil“ (2/3) ekipa, kuri išvykoje 75:80 (23:27, 23:19, 14:18, 15:16) nusileido Varšuvos „Legia“ (5/0) krepšininkams.

J.Furmanavičius taškų nepelnė (FIBA nuotr.)

0

Lietuvis aikštėje praleido 11 minučių, tačiau taškų nepelnė (0/2 trit.), 4 kartus prasižengė ir surinko -2 naudingumo balus.

Nugalėtojams Carlas Ponsaras įmetė 17 taškų (5/11 metimai), Benjaminas Shungu, Michalas Kolenda ir Andžejus Pluta (5 rez. per.) surinko po 11.

Pralaimėjusiems Ericas Lockettas pelnė 14 taškų, A.J.Slaughteris ir Isaiah Mucius (5 kld.) surinko po 11 taškų.

Varšuvos klubas žaidžia vienoje FIBA Čempionų grupėje su Vilniaus „Ryto“ komanda.

