NBA rungtynės – Lietuvai patogiu laiku: Sabonio „Kings“ stoja į kovą prieš Antetokounmpo atstovaujamą „Bucks“

Praėjusią savaitę Lietuvos žiūrovų dėmesį pritraukė Mato Buzelio atstovaujamos Čikagos „Bulls“ komandos pergalė prieš Orlando „Magic“ ekipą. O šį savaitgalį pamatysime, kaip NBA lygoje seksis D. Sabonio „Kings“.
Išsiskiria ne tik Sabonis
Kaip jau anksčiau minėjo sporto komentatorius Giedrius Vaitkevičius, „Kings“ komandoje išsiskiria ne tik lietuvis D. Sabonis, bet ir Zachas LaVine’as bei DeMaras DeRozanas. Šiemet komanda pasipildė ir naujais veidais: Dennisu Schroderiu ir Russellu Westbrooku.
„Pirmasis puikiai žaidė Europos krepšinio čempionate, kuriame su Vokietijos rinktine tapo nugalėtoju. Tačiau NBA lygoje jis dažnai keičia komandas. Praėjusį sezoną buvo išmainytas keturis kartus“, – pastebi jis.
Tuo tarpu R. Westbrooko geriausi metai, kaip teigia G. Vaitkevičius, jau praeityje. „Be to, šis žaidėjas aikštėje ne visada priima geriausius sprendimus. Vis dėlto įdomu, kaip ir vėl atrodys R. Westbrooko ir D. Sabonio sąjunga. Šie krepšininkai kartu žaidė pirmą lietuvio sezoną NBA lygoje 2016–2017 metais, o Domantas ne kartą apie R. Westbrooką yra kalbėjęs kaip apie puikų komandos draugą“, – sako G. Vaitkevičius.
Tuo tarpu Milvokio „Bucks“ yra laikoma viena iš Rytų konferencijos favoričių. Pagrindiniu lyderiu šioje komandoje vis dar išlieka Giannis Antetokounmpo. Įdomu ir tai, kad „Bucks“ komandoje juntamas šeimyninis prieskonis – kartu su Gianniu rungtyniauja ir jo broliai Thanasis bei Alexas Antetokounmpo.
Tuo tarpu Giannis – vienas universaliausių žaidėjų lygoje, pasižymintis tiek puolimo, tiek gynybos įgūdžiais. Šį sezoną jis yra ir tarp rezultatyviausių NBA krepšininkų.
Tiesa, šią savaitę dėl kairiojo kelio skausmo Giannis nedalyvavo rungtynėse prieš „Golden State Warriors“. NBA žvaigždės komanda pranešė, kad trauma nėra laikoma rimta, tačiau klausimas, ar jį išvysime šeštadienio kovoje prieš Sakramento „Kings“, vis dar išlieka.
Milvokio „Bucks“ – Sakramento „Kings“ – jau šį šeštadienį, 23.10 val. per TV6
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!