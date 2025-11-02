Sabonis sužibėjo rezultatyvumu, o „Kings“ išplėšė pergalę prieš „Bucks“

Lietuvio klubas išvykoje 135:133 (36:47, 34:24, 38:31, 27:31) palaužė Milvokio „Bucks“ (4/2) krepšininkus.
Rungtynės Sakramento komandai prasidėjo sunkiai ir dar pirmajame ketvirtyje šeimininkai buvo įgiję 15 taškų pranašumą – 33:18.
Vis tik dar iki pertraukos „Kings“ priartėjo (70:71), o po trijų kėlinių jau buvo priekyje – 108:102.
Galiausiai viskas sprendėsi mačo pabaigoje ir likus 50 sekundžių Mylesas Turneris tritaškiu mažino skirtumą iki minimalaus – 132:133. Milvokio komanda galėjo veržtis į priekį, bet klydo Giannis Antetokounmpo, o baudas kitoje aikštės pusėje pataikė Dennisas Schroderis – 135:132. A.J.Greenas pataikė tik vieną baudą (133:135) ir šeimininkai šventė pergalę.
D.Sabonis per 37 minutes pelnė 24 taškus (8/11 dvit., 0/2 trit., 8/10 baud.), atkovojo 13 kamuolių, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, 3 kartus suklydo ir 5 sykius pažeidė taisykles.
Tai kol kas rezultatyviausias lietuvio pasirodymas šiame sezone.
Milvokio žvaigždė G.Antetokounmpo per 32 minutes įmetė 26 taškus (7/12 dvit., 1/1 trit., 9/14 baud.), atkovojo 11 kamuolių, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo metimą, sykį suklydo ir 3 kartus prasižengė.
Pirmajame rungtynių kėlinyje D.Sabonis įsivėlė į minimalų incidentą, kai susistumdė su „Bucks“ aukštaūgiu Bobby Portisu.
„Bucks“: Giannis Antetokounmpo 26 (11 atk. kam., 8 rez. per.), Kyle’as Kuzma 22 (9/13 metimai), Gary Trentas (4/6 trit.) ir A.J.Greenas po 17 (4/10 trit.), Ryanas Rollinsas (8 rez. per.) ir Bobby Portisas po 16.
„Kings“: Zachas LaVine’as 31 (6/13 trit.), DeMaras DeRozanas 29 (10/18 dvit.), Domantas Sabonis (13 atk. kam.) ir Dennisas Schroderis (7 rez. per.) po 24, Russellas Westbrookas 12 (0/5 trit., 10 rez. per.).
