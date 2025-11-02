 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Sabonis sužibėjo rezultatyvumu, o „Kings“ išplėšė pergalę prieš „Bucks“

2025-11-02 08:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-02 08:15

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) dramatišką pergalę iškovojo Domanto Sabonio atstovaujama Sakramento „Kings“ (2/4) ekipa.

Sabonis (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) dramatišką pergalę iškovojo Domanto Sabonio atstovaujama Sakramento „Kings“ (2/4) ekipa.

1

Lietuvio klubas išvykoje 135:133 (36:47, 34:24, 38:31, 27:31) palaužė Milvokio „Bucks“ (4/2) krepšininkus.

Rungtynės Sakramento komandai prasidėjo sunkiai ir dar pirmajame ketvirtyje šeimininkai buvo įgiję 15 taškų pranašumą – 33:18.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis tik dar iki pertraukos „Kings“ priartėjo (70:71), o po trijų kėlinių jau buvo priekyje – 108:102.

Galiausiai viskas sprendėsi mačo pabaigoje ir likus 50 sekundžių Mylesas Turneris tritaškiu mažino skirtumą iki minimalaus – 132:133. Milvokio komanda galėjo veržtis į priekį, bet klydo Giannis Antetokounmpo, o baudas kitoje aikštės pusėje pataikė Dennisas Schroderis – 135:132. A.J.Greenas pataikė tik vieną baudą (133:135) ir šeimininkai šventė pergalę.

D.Sabonis per 37 minutes pelnė 24 taškus (8/11 dvit., 0/2 trit., 8/10 baud.), atkovojo 13 kamuolių, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, 3 kartus suklydo ir 5 sykius pažeidė taisykles.

Tai kol kas rezultatyviausias lietuvio pasirodymas šiame sezone.

Milvokio žvaigždė G.Antetokounmpo per 32 minutes įmetė 26 taškus (7/12 dvit., 1/1 trit., 9/14 baud.), atkovojo 11 kamuolių, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo metimą, sykį suklydo ir 3 kartus prasižengė.

Pirmajame rungtynių kėlinyje D.Sabonis įsivėlė į minimalų incidentą, kai susistumdė su „Bucks“ aukštaūgiu Bobby Portisu.

„Bucks“: Giannis Antetokounmpo 26 (11 atk. kam., 8 rez. per.), Kyle’as Kuzma 22 (9/13 metimai), Gary Trentas (4/6 trit.) ir A.J.Greenas po 17 (4/10 trit.), Ryanas Rollinsas (8 rez. per.) ir Bobby Portisas po 16.

„Kings“: Zachas LaVine’as 31 (6/13 trit.), DeMaras DeRozanas 29 (10/18 dvit.), Domantas Sabonis (13 atk. kam.) ir Dennisas Schroderis (7 rez. per.) po 24, Russellas Westbrookas 12 (0/5 trit., 10 rez. per.).

