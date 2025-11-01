„Pacers“ dėl traumos ilgam neteko Toppino

Pranešta, kad Obi Toppinui reikės pėdos operacijos ir jis dėl to nežais apie tris mėnesius.
Praėjusį sezoną 27-erių puolėjas sužaidė 102 mačus ir turėjo 10,3 taško vidurkį.
Šį sezoną 206 cm ūgio amerikietis spėjo sužaisti trejas rungtynes su „Pacers“ marškinėliais. Per 27 minutes jo statistika siekė 14 taškų, 6,7 atkovoto kamuolio ir 1,7 rezultatyvaus perdavimo.
