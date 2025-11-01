 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Pacers“ dėl traumos ilgam neteko Toppino

2025-11-01 10:25 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-01 10:25

Praėjusio sezono Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) finalininkė Indianos „Pacers“ dėl traumos prarado dar vieną svarbų žaidėją.

O.Toppinas nežais iki vasario mėnesio (Scanpix nuotr.)

Praėjusio sezono Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) finalininkė Indianos „Pacers“ dėl traumos prarado dar vieną svarbų žaidėją.

REKLAMA
0

Pranešta, kad Obi Toppinui reikės pėdos operacijos ir jis dėl to nežais apie tris mėnesius.

Praėjusį sezoną 27-erių puolėjas sužaidė 102 mačus ir turėjo 10,3 taško vidurkį.

Šį sezoną 206 cm ūgio amerikietis spėjo sužaisti trejas rungtynes su „Pacers“ marškinėliais. Per 27 minutes jo statistika siekė 14 taškų, 6,7 atkovoto kamuolio ir 1,7 rezultatyvaus perdavimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų