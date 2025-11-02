 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Traumų kamuojama „Pacers“ nutraukė pralaimėjimų seriją

2025-11-02 08:52 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-02 08:52

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) Indianos „Pacers" (1/5) ekipa namie 114:109 (28:32, 25:26, 29:30, 32:21) palaužė San Fransisko „Goldel State Warriors" (4/3) komandą.

Indianos ekipa laimėjo (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) Indianos „Pacers“ (1/5) ekipa namie 114:109 (28:32, 25:26, 29:30, 32:21) palaužė San Fransisko „Goldel State Warriors“ (4/3) komandą.

0

Tai buvo pirmoji „Pacers“ pergalė šiame sezone po 5 iš eilės patirtų pralaimėjimų.

Likus žaisti minutei rezultatas dar buvo lygus (109:109), tačiau tuomet tritaškį pataikė Pascalis Siakamas – 112:109. Jonathanos Kumingos tolimas metimas skriejo pro šalį, o „Pacers“ pergalę įtvirtino Quentonas Jacksonas – 114:109.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tikslumo stokojo Stephenas Curry, kuris per 29 minutes pelnė 24 taškus (4/7 dvit., 4/16 trit., 4/5 baud.), atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, 5 kartus suklydo ir 2 sykius pažeidė taisykles.

Nugalėtojams Aaronas Nesmithas per 35 minutes įmetė 31 tašką (5/8 dvit., 5/11 trit., 6/6 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, sykį suklydo ir 2 kartus prasižengė.

Indianos ekipa sezoną pasitiko išretinta traumų. Komandai negali padėti Tyrese’as Haliburtonas, Obi Toppinas, Bennedictas Mathurinas, Andrew Nembhardas ir T.J.McConnellis.

„Pacers“: Aaronas Nesmithas 31 (10/19 metimai), Pascalis Siakamas 27, Quentonas Jacksonas 25 (10 rez. per.), Isaiah Jacksonas 10 (8 atk. kam.).

„Warriors“: Stephenas Curry 24 (4/16 trit.), Jimmy Butleris 20 (7 rez. per.), Jonathanas Kuminga 17, Brandinas Podziemskis 16.

