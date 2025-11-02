Traumų kamuojama „Pacers“ nutraukė pralaimėjimų seriją

Tai buvo pirmoji „Pacers“ pergalė šiame sezone po 5 iš eilės patirtų pralaimėjimų.
Likus žaisti minutei rezultatas dar buvo lygus (109:109), tačiau tuomet tritaškį pataikė Pascalis Siakamas – 112:109. Jonathanos Kumingos tolimas metimas skriejo pro šalį, o „Pacers“ pergalę įtvirtino Quentonas Jacksonas – 114:109.
Tikslumo stokojo Stephenas Curry, kuris per 29 minutes pelnė 24 taškus (4/7 dvit., 4/16 trit., 4/5 baud.), atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, 5 kartus suklydo ir 2 sykius pažeidė taisykles.
Nugalėtojams Aaronas Nesmithas per 35 minutes įmetė 31 tašką (5/8 dvit., 5/11 trit., 6/6 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, sykį suklydo ir 2 kartus prasižengė.
Aaron Nesmith was charged up ⚡️⚡️ https://t.co/RNXEhkoq1E pic.twitter.com/D2d80EnxX5— Indiana Pacers (@Pacers) November 2, 2025
Indianos ekipa sezoną pasitiko išretinta traumų. Komandai negali padėti Tyrese’as Haliburtonas, Obi Toppinas, Bennedictas Mathurinas, Andrew Nembhardas ir T.J.McConnellis.
„Pacers“: Aaronas Nesmithas 31 (10/19 metimai), Pascalis Siakamas 27, Quentonas Jacksonas 25 (10 rez. per.), Isaiah Jacksonas 10 (8 atk. kam.).
„Warriors“: Stephenas Curry 24 (4/16 trit.), Jimmy Butleris 20 (7 rez. per.), Jonathanas Kuminga 17, Brandinas Podziemskis 16.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!