Steve’as Garcia užtikrintai nokautavo varžovą „UFC Fight Night 263“ turnyre ir metė iššūkį Maxui Holloway

Šį kartą jis visiškai dominavo nuo pirmos iki paskutinės sekundės. Vos tik nuskambėjo gongas, S. Garcia iš karto perėmė iniciatyvą ir ėmė atakuoti varžovą stipriais smūgių deriniais, į kuriuos D. Onama beveik nerado atsakymo.
Galiausiai S. Garcia pataikė galingą smūgį, kuris sukrėtė D. Onamą ir tuoj pat puolė jį daužyti. D. Onama krito, bet bandė stotis, o S. Garcia dar labiau sustiprino atakas, kol varžovas vėl susmuko ant žemės.
Šį kartą S. Garcia nebesustojo, kol teisėjas Herbas Deanas nutraukė kovą.
7 in a row for Steve Garcia 👏 pic.twitter.com/GsbWwRcEiM— Uncrowned (@uncrownedcombat) November 2, 2025
S. Garcia dabar iš pastarųjų septynių pergalių šešias pasiekė nokautu.
„Kaip jau esu sakęs anksčiau, mano tėtis man sakė būti smurtaujančiu čia viduje, – po pergalės kalbėjo S. Garcia. – Mano tėtis prašo, o aš stengiuosi įvykdyti. Norėjau kažko pasiekti. Atėjau į UFC, pradėjau šią pergalių seriją, prašiau Dievo padaryti mane kažkuo, kad galėčiau atiduoti viską. Dabar čia įrodau savo vertę.
Čia viskas paprasta – arba tu, arba tave. Aš galvoju: broli, aš tave pričiupsiu, todėl geriau būk pasiruošęs. Aš negaunu atlygio už valandas, aš gaunu už minutes, todėl stengiuosi užbaigti varžovus, kai tik tam atsiranda galimybė.“
Ši pergalė dar labiau sustiprino S. Garcia poziciją puslengvio svorio kategorijoje, nors po kovos jis išsakė kiek netikėtą norą.
„Noriu įmesti mažą siurprizą, – šaukė S. Garcia. – Noriu Rocky Balboa istorijos. Noriu kovos su Maxu Holloway dėl jo BMF titulo. Noriu to čempiono.“
Kadangi M. Holloway dabar kovoja lengvo svorio kategorijoje, vargu ar S. Garcia išsipildys šis noras. Vis dėlto po tokios pergalės jis tikrai gaus stipresnį varžovą.
Visi „UFC Fight Night 263“ turnyro rezultatai:
Steve’as Garcia nugalėjo Davidą Onamą techniniu nokautu (smūgiais) – 1 raunde, 3:34.
Waldo Cortesas-Acosta įveikė Antę Deliją techniniu nokautu (smūgiais) – 1 raunde, 3:59.
Jeremiahas Wellsas nugalėjo Thembą Gorimbo vieningu teisėjų sprendimu (29–28, 29–28, 29–28).
Yadieris del Valle'as įveikė Isaacą Dulgarianą skausmingu veiksmu (smaugimu iš nugaros) – 1 raunde, 3:41.
Charlesas Radtke nugalėjo Danielį Frunzą skausmingu veiksmu (smaugimu iš nugaros) – 3 raunde, 4:29.
Allanas Nascimento įveikė Cody Durdeną skausmingu veiksmu („anaconda“ smaugimu) – 2 raunde, 3:13.
Billy Elekana nugalėjo Keviną Christianą techniniu skausmingu veiksmu (smaugimu iš nugaros) – 1 raunde, 3:33.
Timmy Cuamba įveikė ChangHo Lee vieningu teisėjų sprendimu (29–28, 29–28, 29–28).
Donte Johnsonas nugalėjo Sedriquesą Dumasą skausmingu veiksmu („guillotine“ smaugimu) – 2 raunde, 1:25.
Norma Dumont įveikė Ketlen Vieira skirtingu teisėjų sprendimu (29–28, 28–29, 29–28).
Alice Ardelean nugalėjo Montserrat Conejo vieningu teisėjų sprendimu (30–27, 30–27, 30–27).
SeokHyeonas Ko įveikė Philą Rowe vieningu teisėjų sprendimu (30–26, 30–27, 30–27).
Talita Alencar nugalėjo Arianne Carnelossi skausmingu veiksmu (smaugimu iš nugaros) – 3 raunde, 4:36.
