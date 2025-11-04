Jake'o Paulo ir Gervonta Daviso dvikova atšaukta dėl teisinio skandalo

Sprendimas priimtas praėjus kelioms dienoms po to, kai buvusi G. Daviso draugė Courtney Rossel pateikė civilinį ieškinį, kuriame kovotojas apkaltintas smurtu, neteisėtu laisvės atėmimu, pagrobimu ir tyčiniu emocinio streso sukėlimu.
„Mūsų komanda glaudžiai bendradarbiavo su visomis pusėmis, kad šią situaciją išspręstume atsakingai, – rašoma „Most Valuable Promotions“ generalinio direktoriaus Nakisos Bidariano pranešime. – Nors šio renginio nebeorganizuosime, mūsų planas išlieka toks pat – Jake’as Paulas 2025 metais ir toliau turėtų dalyvauti pagrindinėje kovoje per „Netflix“. Detales dėl naujos datos, vietos, Jake’o varžovo ir papildomų kovų paskelbsime, kai tik jos bus galutinai patvirtintos.“
Ilgai lauktas G. Daviso ir J. Paulo parodomasis susitikimas turėjo tapti pagrindine „Netflix“ transliuojamos kovų vakaro dvikova ir sulaukė didelio dėmesio dėl didelio svorio skirtumo tarp kovotojų. G. Davisas yra dabartinis WBA svorio kategorijos iki 135 svarų čempionas ir viena ryškiausių bokso žvaigždžių, tuo metu J. Paulas yra gerokai aukštesnis ir paskutinį kartą kovojo svorio kategorijoje iki 200 svarų.
„Most Valuable Promotions“ bandė rasti, kuo pakeisti G. Davisą, kad lapkričio 14-osios turnyras vis tiek įvyktų ir buvęs UFC sunkiasvorių čempionas Francis Ngannou portalui „TMZ Sports“ atskleidė, kad buvo sulaukęs J. Paulo komandos pasiūlymo, tačiau jo atsisakė. Teigiama, kad organizacija taip pat kreipėsi į Ryaną Garcią, Andre Wardą ir Nate’ą Diazą.
