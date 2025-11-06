 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Nate'as Diazas patvirtino dvikovą su Jake'u Paulu

2025-11-06 09:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-06 09:33

Panašu, kad Jake'o Paulo ir Nate'o Diazo antroji dvikova tampa realybe.

Jake'as Paulas ir Nate'as Diazas | Scanpix nuotr.

Panašu, kad Jake'o Paulo ir Nate'o Diazo antroji dvikova tampa realybe.

REKLAMA
0

Antradienio vakarą N. Diazas savo „Instagram“ paskyroje paskelbė nuotrauką iš pirmosios jų bokso kovos 2023 m. rugpjūtį ir parašė: „Kova priimta, tu – miręs“.

Tą kartą J. Paulas nugalėjo N. Diazą vieningu teisėjų sprendimu.

J. Paulo kompanija „Most Valuable Promotions“ dar nepaskelbė oficialaus pranešimo apie tai, su kuo jis kovos po žlugusios lapkričio 14 d. kovos su lengvojo svorio kategorijos čempionu Gervonta Davisu. G. Davisas vėl sulaukė įtarimų – buvusi draugė apkaltino jį fiziniu smurtu, neteisėtu laisvės atėmimu, pagrobimu ir tyčiniu emocinės žalos sukėlimu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savo pareiškime J. Paulas pasmerkė G. Davisą, vadindamas jį „tikru vaikščiojančiu žmogumi šiukšle“.

REKLAMA
REKLAMA

Socialiniuose tinkluose tarp galimų G. Daviso pakeitimo variantų buvo minimi keli kandidatai, tarp jų – buvęs UFC sunkiasvorių čempionas Francis Ngannou, kuris greitai paneigė tokią galimybę ir taip įžiebė aštrią žodinę konfrontaciją su J. Paulu.

UFC organizacijoje 27 kovas turėjęs N. Diazas 2024 m. liepą iškovojo pirmąją bokso pergalę, kai įveikė kitą MMA veteraną Jorge Masvidalą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų