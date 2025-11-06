Nate'as Diazas patvirtino dvikovą su Jake'u Paulu

Antradienio vakarą N. Diazas savo „Instagram“ paskyroje paskelbė nuotrauką iš pirmosios jų bokso kovos 2023 m. rugpjūtį ir parašė: „Kova priimta, tu – miręs“.
Tą kartą J. Paulas nugalėjo N. Diazą vieningu teisėjų sprendimu.
J. Paulo kompanija „Most Valuable Promotions“ dar nepaskelbė oficialaus pranešimo apie tai, su kuo jis kovos po žlugusios lapkričio 14 d. kovos su lengvojo svorio kategorijos čempionu Gervonta Davisu. G. Davisas vėl sulaukė įtarimų – buvusi draugė apkaltino jį fiziniu smurtu, neteisėtu laisvės atėmimu, pagrobimu ir tyčiniu emocinės žalos sukėlimu.
Savo pareiškime J. Paulas pasmerkė G. Davisą, vadindamas jį „tikru vaikščiojančiu žmogumi šiukšle“.
Socialiniuose tinkluose tarp galimų G. Daviso pakeitimo variantų buvo minimi keli kandidatai, tarp jų – buvęs UFC sunkiasvorių čempionas Francis Ngannou, kuris greitai paneigė tokią galimybę ir taip įžiebė aštrią žodinę konfrontaciją su J. Paulu.
UFC organizacijoje 27 kovas turėjęs N. Diazas 2024 m. liepą iškovojo pirmąją bokso pergalę, kai įveikė kitą MMA veteraną Jorge Masvidalą.
