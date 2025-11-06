Buzelis išsiskyrė tarp NCAA lietuvių, čempionus palikusio Kublicko minutės išaugo

Pietų Dakotos universiteto „Coyotes“ (0/2) išvykoje 76:92 (35:48, 41:44) krito prieš Kreitono universiteto „Bluejays“ (1/0).
Vince’as Buzelis pakilęs nuo suolo per 20 minučių surinko 12 taškų (4/6 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 1/1 baudos metimo), 5 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, 3 blokus, 3 klaidas ir 2 pražangas.
Lietuvis susidūrė su pajėgiais varžovais – „Bluejays“ prieš sezoną reitinguoti kaip 23 geriausia lygos komanda.
„Kojotams“ 16 taškų surinko Isaacas Burnsas, nugalėtojams 19 taškų pelnė Owenas Freemanas (9/11 dvitaškių).
Net tris lietuvius sukvietęs Ramiojo vandenyno universiteto „Pacific Tigers“ (1/0) namie 83:56 (41:29, 42:27) nugalėjo žemesnio diviziono varžovus „Life Pacific Warriors“.
Kajus Kublickas per 20 minučių surinko 8 taškus (3/5 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 2/3 baudų metimų), atkovotą ir prarastą kamuolį, 4 rezultatyvius perdavimus bei 4 pražangas.
Gynėjui tai buvo ilgiausias pasirodymas per trejus metus už Atlanto. Atstovaudamas Floridos ekipai jis tapo NCAA čempionu, tačiau pergaliname sezone iš viso sužaidė vos 28 minutes.
Augustas Brazdeikis ir Kristupas Keinys aikštėje nepasirodė.
20 taškų nugalėtojams pelnė Eliasas Ralphas (7 atk. kam., 3/5 tritaškių), vieninteliu varžovų dviženlininku tapo 11 taškų surinkęs Braxtonas Williamsas (7 atk. kam.).
Riderio universiteto „Broncs“ (0/2) išvykoje 53:81 (24:35, 29:46) krito prieš Rutgerso universiteto „Scarlet Knights“ (1/0).
Pirmąjį savo sezoną NCAA pradedantis Kristupas Kepežinskas per 16 minučių surinko 2 taškus (1/1 dvitaškio, 0/2 tritaškių), atkovotą kamuolį, 2 klaidas ir 2 pražangas.
14 taškų lietuvio komandai surinko Calebas Smithas (10 atk. kam., 2/9 metimų), nugalėtojams 20 pelnė Tariqas Francisas (4/8 tritaškių).
Marymounto Lojolos universiteto „Lions“ (2/0) namie 70:62 (32:29, 38:33) pranoko Rytų Vašingtono universiteto „Eagles“ (0/2).
Rokas Jocius pakilęs nuo suolo per 8 minutes taškų nepelnė (0/1 tritaškio), atkovojo 2 kamuolius, kartą suklydo bei 3 sykius prasižengė.
22 taškus lietuvio komandai pelnė Myronas Amey (5/11 tritaškių), 15 taškų varžovams surinko Isaiah Mosesas (4 atk. kam., 5 per. kam., 4 klaidos).
