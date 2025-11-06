 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Buzelis išsiskyrė tarp NCAA lietuvių, čempionus palikusio Kublicko minutės išaugo

2025-11-06 09:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-06 09:20

Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) įsibėgėja naujas sezonas, kuriame netrūksta lietuviškų akcentų.

V.Buzelis pasiekė dviženklį rezultatyvumą

Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) įsibėgėja naujas sezonas, kuriame netrūksta lietuviškų akcentų.

REKLAMA
0

Pietų Dakotos universiteto „Coyotes“ (0/2) išvykoje 76:92 (35:48, 41:44) krito prieš Kreitono universiteto „Bluejays“ (1/0).

Vince’as Buzelis pakilęs nuo suolo per 20 minučių surinko 12 taškų (4/6 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 1/1 baudos metimo), 5 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, 3 blokus, 3 klaidas ir 2 pražangas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvis susidūrė su pajėgiais varžovais – „Bluejays“ prieš sezoną reitinguoti kaip 23 geriausia lygos komanda.

REKLAMA
REKLAMA

„Kojotams“ 16 taškų surinko Isaacas Burnsas, nugalėtojams 19 taškų pelnė Owenas Freemanas (9/11 dvitaškių).

REKLAMA

Net tris lietuvius sukvietęs Ramiojo vandenyno universiteto „Pacific Tigers“ (1/0) namie 83:56 (41:29, 42:27) nugalėjo žemesnio diviziono varžovus „Life Pacific Warriors“.

Kajus Kublickas per 20 minučių surinko 8 taškus (3/5 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 2/3 baudų metimų), atkovotą ir prarastą kamuolį, 4 rezultatyvius perdavimus bei 4 pražangas.

Gynėjui tai buvo ilgiausias pasirodymas per trejus metus už Atlanto. Atstovaudamas Floridos ekipai jis tapo NCAA čempionu, tačiau pergaliname sezone iš viso sužaidė vos 28 minutes.

REKLAMA
REKLAMA

Augustas Brazdeikis ir Kristupas Keinys aikštėje nepasirodė.

20 taškų nugalėtojams pelnė Eliasas Ralphas (7 atk. kam., 3/5 tritaškių), vieninteliu varžovų dviženlininku tapo 11 taškų surinkęs Braxtonas Williamsas (7 atk. kam.).

Riderio universiteto „Broncs“ (0/2) išvykoje 53:81 (24:35, 29:46) krito prieš Rutgerso universiteto „Scarlet Knights“ (1/0).

Pirmąjį savo sezoną NCAA pradedantis Kristupas Kepežinskas per 16 minučių surinko 2 taškus (1/1 dvitaškio, 0/2 tritaškių), atkovotą kamuolį, 2 klaidas ir 2 pražangas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

14 taškų lietuvio komandai surinko Calebas Smithas (10 atk. kam., 2/9 metimų), nugalėtojams 20 pelnė Tariqas Francisas (4/8 tritaškių).

Marymounto Lojolos universiteto „Lions“ (2/0) namie 70:62 (32:29, 38:33) pranoko Rytų Vašingtono universiteto „Eagles“ (0/2).

Rokas Jocius pakilęs nuo suolo per 8 minutes taškų nepelnė (0/1 tritaškio), atkovojo 2 kamuolius, kartą suklydo bei 3 sykius prasižengė.

22 taškus lietuvio komandai pelnė Myronas Amey (5/11 tritaškių), 15 taškų varžovams surinko Isaiah Mosesas (4 atk. kam., 5 per. kam., 4 klaidos).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų